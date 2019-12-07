С Байконура сегодня стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13"

Байконур. 6 декабря. Kazakhstan Today - С площадки №31 космодрома Байконур сегодня в 12.34 мск стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13", передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, зафиксировано штатное раскрытие антенн и панелей солнечных батарей.

После отделения "грузовика" от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (МКС) приступили к управлению его полётом.

Сближение грузового корабля "Прогресс МС-13" с МКС и причаливание к стыковочному отсеку "Пирс" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажа - космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Стыковка запланирована на 9 декабря 2019 года в 13.38 мск. Прямая трансляция будет доступна на сайте Роскосмоса.

По данным пресс-службы, корабль доставит на Международную космическую станцию запасы топлива и газов общей массой 700 килограммов, а также 1350 килограммов различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы "Родник" и стандартные рационы питания.

Напомним, 9 октября 2019 года с пусковой установки №39 площадки №200 космодрома Байконур был проведен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1. Старт и полет носителя прошли в штатном режиме и без замечаний.

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