3 лайфхака, как выбрать холодильник, на примере LG InstaView

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Выбор холодильника основан на сочетании дизайна и практичности. Прежде чем отправляться в магазин или делать заказ онлайн, проверьте свои критерии выбора холодильника согласно трем лайфхакам, передает Kazakhstan Today.





1. Определитесь с конфигурацией





Рынок холодильников предлагает широкий выбор моделей, и чтобы понять, какая подойдет именно вам, проанализируйте, как часто вы покупаете еду и в каких количествах. Если вы покупаете больше замороженных продуктов, вам потребуется больше места для морозильной камеры. И напротив, если вы делаете выбор в пользу свежих продуктов, вам понадобится легкий доступ к ним и просторная основная камера в холодильнике. Оптимальный вариант - когда и морозильная, и обычная камера холодильника просторны и вместительны. Для тех, кто одинаково заполняет оба отделения, подойдет модель LG InstaView формата "дверь-в-двери" с большим объемом морозильной и основной камер.









2. Экономия электроэнергии





Другой важный фактор при выборе холодильника - это энергоэффективность. Вам не стоит скептически относиться к более объемным моделям, ведь, несмотря на увеличенные габариты они могут потреблять меньше электроэнергии. К примеру, холодильник LG InstaView оснащен инверторным линейным компрессором, где вместо обычного привода возвратно-поступательного движения используется линейный поршневой привод. Это сокращает внутреннее трение и снижает уровень энергопотребления примерно на 32%. При этом вы будете уверены в надежности выбранного холодильника, ведь на инверторный линейный компрессор от LG также распространяется гарантия на 10 лет.









3. Лед или вода?





Перед покупкой вам необходимо решить, хотите ли вы холодильник с встроенным диспенсером. Также стоит определиться, что предпочтительнее - чтобы холодильник обеспечивал вас фильтрованной водой или кубиками льда? Некоторые модели объединяют в себе и то и другое. К примеру, новый LG InstaView в цвете графитовый серый оснащен диспенсером для воды и льда.









При этом многим важно, чтобы выбранный холодильник соответствовал последним технологичным трендам. Поэтому в конфигурации холодильника стоит обратить внимание и на его фишки. LG InstaView точно "западет в душу" потенциальному покупателю своей инновационной фронтальной панелью, которая станет прозрачной, если по ней постучать.





В общем, экономия, комфорт, гарантия отличной работы и неустаревания технически на многие годы.





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