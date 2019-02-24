В Казахстане запущена система мгновенных платежей по номеру мобильного телефона

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане начинает работу система мгновенных платежей "Sunqar", которая с сентября 2018 года тестировалась в пилотном режиме среди ограниченного круга лиц, передает Kazakhstan Today.

Система "Sunqar" позволяет проводить мгновенные платежи и переводы денег по Казахстану между клиентами разных банков-участников системы. При этом для переводов денег между физическими лицами используется простой и удобный идентификатор - номер мобильного телефона, который необходимо привязать к любому источнику оплаты - платежной карточке, текущему банковскому счету, электронному кошельку, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

Услуги в системе "Sunqar" предоставляются казахстанскими банками через свои мобильные приложения или системы Интернет-банкинга. В настоящее время услуги посредством сервиса мгновенных платежей оказывают АО "Банк "ЦентрКредит", АО "Altyn Bank" (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited) и АО "Евразийский банк". В течение 2019 года более 10 банков второго уровня планируют подключиться к системе, уточнили в пресс-службе.

Новая услуга появится в мобильных приложениях и системах дистанционного обслуживания данных банков по мере доработки своих информационных систем согласно их внутреннему плану. Тарифная политика по мгновенным платежам и переводам для клиентов определяется банками самостоятельно.

На первом этапе в системе "Sunqar" можно переводить деньги между физическими лицами (P2P-переводы), в том числе по своим счетам в разных банках-участниках (вклады, пополнение инвест-счета у брокера и другие). По мере развития сервисов в системе юридические лица, индивидуальные предприниматели через обслуживающие банки также смогут обеспечить прием в свою пользу мгновенных платежей за товары и услуги без установки специального оборудования, проводить моментальные выплаты в пользу физических лиц. В частности, через систему "Sunqar" с помощью сканирования QR-кодов можно будет расплачиваться мобильным телефоном в розничной торговле. Внедрение в Казахстане системы мгновенных платежей направлено на предоставление населению и субъектам бизнеса универсальной платформы для проведения платежей в любом месте, в любое время по доступным инструментам оплаты и дистанционным каналам", - отметили в Нацбанке.

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