Изобретение казахстанских студентов по реабилитации после инсульта включено в ТОП-20 инновационных решений мира

ООН включил изобретение студентов из Казахстана по реабилитации пациентов после инсульта в ТОП-20 инновационных решений мира, передает Kazakhstan Today.

Группа казахстанских учёных во главе с Б. Абдикеновым, основавшим компанию ReLive, разработала уникальную платформу, предназначенную для реабилитации пациентов после инсульта. Данное решение состоит из оборудования для считывания сигналов мозга, программного обеспечения для распознавания сигналов, микроконтроллера и экзоскелета верхних конечностей", - сообщили в пресс-службе Офиса цифровизации Министерства здравоохранения РК.

В ведомстве пояснили, что сигналы головного мозга в формате ЭЭГ передаются по каналам Bluetooth на компьютер. После программное обеспечение распознает и преобразует сигнал для передачи на контроллер, встроенный в экзоскелет. Система позволяет мысленно управлять экзоскелетом, что ускорит процесс восстановления пациентов.

Отмечается, что прототип уже прошел тестовую эксплуатацию и полноценно функционирует.

Миссия компании ReLive заключается в том, чтобы расширить функции нейрореабилитационной роботизированной платформы при помощи искусственного интеллекта. Компания состоит из исследователей и выпускников Назарбаев Университета, с опытом в области робототехники, машинного обучения и искусственного интеллекта. Исследовательская группа уже разработала реабилитационные роботы для ходьбы, лодыжки и верхней конечности.

По информации пресс-службы, при поддержке Минздрава РК в январе текущего года заявка компании ReLive прошла серьёзный отбор из 86 поданных международных проектов и вошла в ТОП-20 во всём мире, получив приглашение для участия в международной выставке Assistive Technology In Accelerating Learning and Participation of Children with Disabilities, которая состоится 7-8 марта 2019 года в Женеве. На выставке будут представлены новейшие инновационные вспомогательные технологии в мире, которые могут ускорить и облегчить процесс обучения. Выставку посетят представители из 160 стран.

