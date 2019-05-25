Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Канадские учёные нашли способ переработки органических отходов в биотопливо с помощью бактерий, передает Kazakhstan Today.

Специалисты в области экологической инженерии Университета Уотерлу (Канада) разработали технологию превращения пищевых отходов в экологически безопасное биоразлагаемое химическое вещество с помощью полезных бактерий. Полученный субстрат может в дальнейшем использоваться в качестве топлива и других продуктов переработки углеводородов, пишет RT со ссылкой на журнал Bioresource Technology.

Для нас, экологических биотехнологов, пищевые отходы - огромный ресурс. Благодаря современным технологиям они могут быть источником множества полезных химикатов и топлива", - заявил разработчик технологии, директор лаборатории экологической биотехнологии Университета Уотерлу профессор Хён Сул Ли.

Профессор Ли уверен, что широко применяемая в настоящее время по всему миру технология метанового брожения устарела. Биомусор при такой системе переработки разлагается в реакторах на огромных заводах и производит газ, который потом сжигается для производства электроэнергии. По мнению Ли, данная технология слишком дорогая, а отходы производства необходимо впоследствии подвергать очистке.

В разработанном канадскими технологами реакторе происходит полная естественная ферментация любых органических веществ, в том числе остатков еды. Для запуска процесса в систему переработки заливается особая смесь бактерий, которые просачиваются в отходы и "переваривают" их, образуя карбоновые кислоты. Эти органические соединения имеют массу применений, в первую очередь в качестве замены сырой нефти.

Новая технология не только решает проблему переизбытка мусора на планете, но и значительно снижает вред от добычи углеводородов и использования продуктов нефтехимии. По словам профессора Ли, его система переработки дешевле и эффективнее любых существующих на сегодняшний день технологий, при этом использование его мини-реакторов не требует постройки гигантских заводов и дополнительной очистки. Данная система переработки может применяться даже в небольших хозяйствах.

Такую систему сможет позволить себе даже небольшой городок. И тогда отпадёт необходимость везти органические пищевые отходы на далеко расположенные огромные перерабатывающие предприятия", - утверждает Ли.

В ближайших планах исследователей - дальнейшее развитие и выход на рынок "чистых" технологий. Они уверены, что этот процесс займёт не более четырёх-пяти лет.

По оценкам учёных, в течение года каждый человек производит сотни килограммов пищевых отходов. Большая часть выброшенной еды, очистков и прочего биомусора отправляется на свалки. Ежегодный мировой ущерб такого загрязнения оценивается специалистами в $1,3 трлн.

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