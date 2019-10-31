Алматы необходимо укрепить позиции в мировой системе глобальных городов - Сагинтаев

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев считает необходимым применять лучшие смарт-практики для укрепления позиции Алматы в мировой системе глобальных городов, передает Kazakhstan Today.

Наш первый стратегический приоритет - стать глобальным "умным" городом. Это значит - мыслить широко, действовать на опережение, применять лучшие смарт-практики для решения назревающих проблем, стать реальным международно-интегрированным мегаполисом. Это особенно важно, поскольку население города и пригородов быстро растет. Если посмотреть на агломерацию Большой Алматы, то есть город с пригородами, то уже сейчас здесь живут почти 3 млн человек. Уже к 2030 году, по оценке экспертов, в Алматы будет жить около 5 млн человек. Нагрузка на инфраструктуру из-за роста населения является главным глобальным вызовом мировых городов. Мы не исключение. Нам, как и другим мировым мегаполисам, угрожает кризис урбанизации. 60% ежегодного прироста населения дает миграция. Это ведёт к перегрузке всей социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры города", - сказал Бакытжан Сагинтаев, выступая перед студентами КазНУ имени аль-Фараби.

Аким отметил, что для недопущения кризиса урбанизации требуются проактивное планирование и проектирование, смарт-подходы и решения в масштабе всей агломерации Большого Алматы.

Для нашего города оптимальное население - это 3-3,5 млн человек. Это без учета агломерации. Чтобы удержать его на этом уровне после 2035 года, уже сейчас необходимо развивать пригороды, создавать там рабочие места, социальную инфраструктуру, подводить туда массовый общественный транспорт - БРТ, ЛРТ, электрички. Долгосрочная цель для города Алматы - войти в ТОП-100 лучших городов мира по качеству жизни. Это реальная цель, поскольку в 2019 году Алматы в рейтинге Mercer's "Quality of living survey" занимает 177 место", - сказал Сагинтаев.

При этом он подчеркнул, что вхождение в рейтинги ТОП лучших мировых мегаполисов - это не самоцель. Это нужно, чтобы трансформировать Алматы в глобальный полноценный международный хаб, обслуживающий потоки финансов, товаров, профессиональных услуг и информации.

Город должен стать важным центром делового и событийного туризма на центрально-азиатском пространстве, и хабом международных коммуникаций. Путь в такой ТОП международно-интегрированных городов ясен. Критерии и индикаторы мировых рейтингов всем известны. Ставим амбиционную задачу - укрепить позиции Алматы в мировой системе глобальных городов, измеряемых в международнопризнанных рейтингах. Город должен войти в группу "альфа" и опережать своих региональных конкурентов", - резюмировал аким.

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