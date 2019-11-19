Полиция Алматы интегрирует весь видеоконтроль в городе

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - По поручению главы государства, данному на недавнем совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провели совещание с участием заинтересованных госорганов, на котором рассмотрели вопросы повышения уровня общественной и дорожной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили по итогам совещания в пресс-службе МВД РК, Алматы является самым крупным мегаполисом страны, где проживает более 1 млн 800 тыс. человек. Автомобильный трафик в городе составляет свыше 500 тыс. единиц и еще 300 тыс. - иногороднего транспорта, ежедневно въезжающего в город.

В век цифровизации в решении поставленных задач должны использоваться новые технологии. Сегодня охрана правопорядка в Алматы осуществляется с помощью почти 151 тысячи видеокамер, включая социальные объекты и места массового пребывания граждан. Лишь малая часть из них интегрирована с Центром оперативного управления, хотя для действенного эффекта видеоконтроль над ситуацией в городе должен быть единым", - сказал Ерлан Тургумбаев.

Кроме того, активное использование IT-технологий позволит вести эффективную борьбу с преступностью и следить за дорожной безопасностью в городе, подчеркнули в МВД.

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