Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области электронные обращения граждан будут обрабатывать через портал Senim109, который в тестовом режиме запустят в текущем году. Об этом сегодня на аппаратном совещании в акимате области сообщил исполняющий обязанности руководителя управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Рустам Байжанов, передает Kazakhstan Today.

"В рамках развития человеческого капитала в области ведется работа по повышению цифровой грамотности населения области. На текущий момент в области почти 837 тыс. человек обладают основами цифровых навыков, и по итогам 2018 года уровень цифровой грамотности населения области достиг 70,6%", - проинформировал Рустам Байжанов.

При этом он отметил, что в государственной программе "Цифровой Казахстан" установлен целевой показатель цифровой грамотности населения на уровне 80%. Для достижения показателя в текущем году Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности установлен план по Карагандинской области в количестве 126 тыс. человек обучившихся.

"То есть нам необходимо было обучить 9,4% населения области. С июня по август текущего года в области обучено 128 038 человек - это 101,4% от Плана и на 20 тыс. человек больше показателя за аналогичный период прошлого года (108 680 человек). Всего было охвачено 5119 человек из социально уязвимых слоев населения, 71 086 человек из сельских регионов области", - уточнил докладчик.

Также он проинформировал, что в течение трех месяцев жителей области обучали базовым цифровых навыкам, навыкам информационной безопасности, пользованию электронными государственными услугами и услугами электронной торговли, знакомили с работой открытого правительства и гипермаркета онлайн услуг POST.KZ.

И.о. руководителя управления подчеркнул, что меры по обучению граждан основам цифровых навыков способствовали росту электронных государственных услуг, получаемых через электронное правительство.

В частности, за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил почти 60%. Количество выданных ЭЦП жителям области увеличилось почти наполовину (рост 49,1%, 10 месяцев 2019 года - 383 809 ЭЦП, 10 месяцев 2018 года - 257 471 ЭЦП). Количество электронных услуг увеличилось также за счет популяризации электронного правительства.

Вместе с тем Рустам Байжанов сообщил о том, что в рамках взаимодействия госорганов и населения в области создан Единый координационный центр, который будет агрегировать и обрабатывать электронные обращения граждан посредством портала Senim109, социальных сетей, мессенджеров и телефонных звонков. До конца текущего года он начнет функционировать в тестовом режиме.

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