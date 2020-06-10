Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане запустят сервис для проверки дипломов на их подлинность, передает Kazakhstan Today.

Озвучивалось предложение по поводу необходимости оцифровки дипломов, чтобы работодатель мог проверить их подлинность онлайн. Работа в этом направлении уже ведется. Министерство образования сейчас занимается наполнением и актуализацией базы данных дипломов и планирует к концу года запустить сервис, с помощью которого можно будет проверить подлинность диплома", - сообщил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Он также прокомментировал поступающие предложения по переводу в е-формат больничного листа и проактивного назначения декретных выплат.

Мы этот вопрос уже поднимали на заседаниях межведомственной комиссии. Назначение дородовых и декретных выплат было рекомендовано перевести в проактивный формат, чтобы беременным женщинам не нужно было обращаться в ЦОН. Вчера встретились с коллегами из Минтруда и МЗ, договорились ускорить перевод услуги в проактивный формат. В ближайшее время сообщу о результатах", - написал министр.

Кроме того, по его информации, Министерство юстиции занимается разработкой е-апостиля, который позволит получать документы с электронным апостилем в онлайн-режиме. Ожидается, что в августе уже появятся первые услуги Минюста, которые можно будет удостоверять е-апостилем.

Ранее Жумагалиев сообщил перечень цифровых документов , которые планируется разместить в мобильном приложении eGov mobile и сделать альтернативой бумажным документам.

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