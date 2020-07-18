Первые казахстанские аппараты ИВЛ поставили в Махтааральский район

Туркестан. 17 июля. Kazakhstan Today - Первые в республике 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, разработанные АО "НК "Казахстан Инжиниринг" при содействии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, были доставлены в Махтааральский район Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области, оборудование передано в Махтааральскую районную больницу "Мырзакент" и больницу "Атакент".

В целом на сегодняшний день по Туркестанской области зарегистрировано 2391 случаев заражения коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших - 1674 человек.

Ранее стало известно, что в Кызылординской области закупили аппараты ИВЛ по завышенной в три раза цене.

В то же время в Алматинской области на закуп аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов выделено 2 млрд тенге.

При этом Казахстан планирует направить гуманитарную помощь Таджикистану в виде портативных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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