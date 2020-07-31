Как искусственный интеллект поможет бизнесу операторов связи

Гости саммита из числа заказчиков, аналитиков, партнеров и самой корпорации Huawei рассказали о том, как ИИ делает сети и их работу более интеллектуальными и эффективными в операциях, ориентированных на будущее, помогая операторам связи достигать цифровой трансформации и успеха в бизнесе.
Президент глобальной технической службы Huawei Билл Тан рассказал, что вспышка COVID-19 в 2020 году создает большие проблемы для работы глобальных операторов и ускоряет их цифровую трансформацию.
С помощью нашей платформы и профессиональных услуг на базе ИИ мы можем помочь операторам достичь операционной трансформации, повышая эффективность их работы с помощью интеллектуальных средств. Huawei может поддерживать операторов на протяжении всего пути их цифровой трансформации", - подчеркнул спикер.
Цифровая платформа ИИ позволяет операторам быстро реагировать на изменения рынков, клиентов и сетей, упрощая и делая умнее телекоммуникационные операции. Так, например, решение контактного центра искусственного интеллекта (КЦИИ) Huawei предоставляет открытую интеллектуальную платформу на базе видеосигнала. Это решение предлагает интеллектуальные услуги для клиентов в сфере здравоохранения, страхования, интернет-технологий и банковского дела.
Платформа бизнес-аналитики, работающая на базе ИИ, может быстро реагировать на изменения в поведении пользователей и моделях трафика точек доступа, обеспечивая нормальное функционирование бизнеса и высокое качество услуг в случае чрезвычайных ситуаций.
Huawei вводит искусственный интеллект в систему O&M (эксплуатация и техническое обслуживание) и оптимизации, что позволяет заранее обнаруживать потенциальные сбои в сети, снижая число сбоев, обеспечивая высокую доступность сети и значительно улучшая качество услуг, которые предоставляются пользователям.
Билл Тан подчеркнул, что Huawei продолжит инвестировать в ИИ и цифровые платформы, чтобы услуги и общая платформа цифровых двигателей могли помочь операторам в цифровой трансформации.
Мы поможем операторским клиентам предоставлять новые цифровые услуги более легко, оптимизируя производительность сети и услуг. Наша цель - повышение эффективности бизнеса операторов", - заявил представитель компании.
Цифровая платформа Huawei AI Inside доказала свою успешность во многих практиках цифровой трансформации операторов. На сессии гости из правительственного и корпоративного сектора, группы пользователей китайского оператора сотовой связи China Unicom поделились своими исследованиями и практиками в области применения 5G на практике и внедрения цифровой трансформации предприятий 5G.
За последние 30 лет Huawei предоставила профессиональные услуги для 1500 магистральных сетей более 300 операторов по всему миру. В настоящее время Huawei обслуживает более 18 млн сетевых элементов (NE). Ежегодно компания проводит более 200 крупных мероприятий.
Мы обеспечиваем безопасность предоставления услуг связи более 3 млрд человек в мире благодаря мощным сервисным и программным возможностям Huawei", - рассказал Ван Ифань, президент департамента маркетинга и продаж решений и услуг корпорации.
Президент департамента международного облачного и искусственного интеллекта Huawei Жаклин Ши рассказала о том, что заказчики предъявляют высокие требования к облачным и интеллектуальным офисным и производственным системам.
По словам эксперта, операторам связи необходимо создавать собственные решения или сотрудничать с другими операторами для скорейшего внедрения облачных и искусственных интеллектов. Это поможет повысить готовность их бизнеса и эксплуатации к достижению коммерческого успеха 5G.
Huawei предоставляет готовые решения искусственного интеллекта для всех сценариев, включающие базовое оборудование, инструменты разработки операторов, рамочные платформы разработки приложений ИИ, платформы разработки и поддержку приложений. Операторы могут создавать возможности ИИ на продуктах серии Huawei Atlas или напрямую использовать услуги ИИ на облачных сервисах Huawei.
Напомним, 28 июля, день обсуждения, посвященный сетям 5G, открывал исполнительный директор Huawei и президент подразделения по работе с операторами связи Райан Дин. Ранее, в первый день саммита, ротируемый председатель компании Huawei Го Пин открыл мероприятие речью о том, что для достижения лучшего мира усилия нужно объединять.
Во второй день саммита старший вице-президент и председатель совета директоров компании Huawei Кэтрин Чэнь поделилась мнением о том, как регулирующие органы в сфере телекоммуникаций во множестве стран и отраслей могут совместно заниматься решением общих проблем, в том числе связанных с пандемией COVID-19.
Саммит Better World Summit транслируется в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках.
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