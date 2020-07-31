Как искусственный интеллект поможет бизнесу операторов связи

Шэньчжэнь. 30 июля. Kazakhstan Today - Применение искусственного интеллекта в сфере информационно-коммуникационных технологий обсудили в ходе финального дня I Международного онлайн-саммита Better World Summit 2020 от Huawei, передает Kazakhstan Today.

Гости саммита из числа заказчиков, аналитиков, партнеров и самой корпорации Huawei рассказали о том, как ИИ делает сети и их работу более интеллектуальными и эффективными в операциях, ориентированных на будущее, помогая операторам связи достигать цифровой трансформации и успеха в бизнесе.

Президент глобальной технической службы Huawei Билл Тан рассказал, что вспышка COVID-19 в 2020 году создает большие проблемы для работы глобальных операторов и ускоряет их цифровую трансформацию.

С помощью нашей платформы и профессиональных услуг на базе ИИ мы можем помочь операторам достичь операционной трансформации, повышая эффективность их работы с помощью интеллектуальных средств. Huawei может поддерживать операторов на протяжении всего пути их цифровой трансформации", - подчеркнул спикер.

Цифровая платформа ИИ позволяет операторам быстро реагировать на изменения рынков, клиентов и сетей, упрощая и делая умнее телекоммуникационные операции. Так, например, решение контактного центра искусственного интеллекта (КЦИИ) Huawei предоставляет открытую интеллектуальную платформу на базе видеосигнала. Это решение предлагает интеллектуальные услуги для клиентов в сфере здравоохранения, страхования, интернет-технологий и банковского дела.

Платформа бизнес-аналитики, работающая на базе ИИ, может быстро реагировать на изменения в поведении пользователей и моделях трафика точек доступа, обеспечивая нормальное функционирование бизнеса и высокое качество услуг в случае чрезвычайных ситуаций.

Huawei вводит искусственный интеллект в систему O&M (эксплуатация и техническое обслуживание) и оптимизации, что позволяет заранее обнаруживать потенциальные сбои в сети, снижая число сбоев, обеспечивая высокую доступность сети и значительно улучшая качество услуг, которые предоставляются пользователям.

Билл Тан подчеркнул, что Huawei продолжит инвестировать в ИИ и цифровые платформы, чтобы услуги и общая платформа цифровых двигателей могли помочь операторам в цифровой трансформации.

Мы поможем операторским клиентам предоставлять новые цифровые услуги более легко, оптимизируя производительность сети и услуг. Наша цель - повышение эффективности бизнеса операторов", - заявил представитель компании.

Цифровая платформа Huawei AI Inside доказала свою успешность во многих практиках цифровой трансформации операторов. На сессии гости из правительственного и корпоративного сектора, группы пользователей китайского оператора сотовой связи China Unicom поделились своими исследованиями и практиками в области применения 5G на практике и внедрения цифровой трансформации предприятий 5G.

За последние 30 лет Huawei предоставила профессиональные услуги для 1500 магистральных сетей более 300 операторов по всему миру. В настоящее время Huawei обслуживает более 18 млн сетевых элементов (NE). Ежегодно компания проводит более 200 крупных мероприятий.

Мы обеспечиваем безопасность предоставления услуг связи более 3 млрд человек в мире благодаря мощным сервисным и программным возможностям Huawei", - рассказал Ван Ифань, президент департамента маркетинга и продаж решений и услуг корпорации.

Президент департамента международного облачного и искусственного интеллекта Huawei Жаклин Ши рассказала о том, что заказчики предъявляют высокие требования к облачным и интеллектуальным офисным и производственным системам.

По словам эксперта, операторам связи необходимо создавать собственные решения или сотрудничать с другими операторами для скорейшего внедрения облачных и искусственных интеллектов. Это поможет повысить готовность их бизнеса и эксплуатации к достижению коммерческого успеха 5G.

Huawei предоставляет готовые решения искусственного интеллекта для всех сценариев, включающие базовое оборудование, инструменты разработки операторов, рамочные платформы разработки приложений ИИ, платформы разработки и поддержку приложений. Операторы могут создавать возможности ИИ на продуктах серии Huawei Atlas или напрямую использовать услуги ИИ на облачных сервисах Huawei.

Напомним, 28 июля, день обсуждения, посвященный сетям 5G , открывал исполнительный директор Huawei и президент подразделения по работе с операторами связи Райан Дин. Ранее, в первый день саммита, ротируемый председатель компании Huawei Го Пин открыл мероприятие речью о том, что для достижения лучшего мира усилия нужно объединять.

Во второй день саммита старший вице-президент и председатель совета директоров компании Huawei Кэтрин Чэнь поделилась мнением о том, как регулирующие органы в сфере телекоммуникаций во множестве стран и отраслей могут совместно заниматься решением общих проблем, в том числе связанных с пандемией COVID-19.

Саммит Better World Summit транслируется в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках.

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