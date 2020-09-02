Караганда. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области завершилось строительство волоконно-оптических линий связи. Теперь высокоскоростным Интернетом обеспечены ещё жители 36 сёл региона, передает Kazakhstan Today.

Строительство ВОЛС стартовало в Казахстане в 2018 году. 31 августа этого года его завершили в Карагандинской области.

В регионе проложили 876 километров волоконно-оптических линий, к высокоскоростному Интернету подключили 121 государственную организацию в 36 сёлах. В их числе 40 школ, 31 больница и 50 учреждений местной администрации. Жители сельских населённых пунктов могут подключиться к сети по желанию, самостоятельно выбрав необходимый тариф.

Завершающим шагом проекта в регионе стало строительство базовой станции стандарта 4G в селе Центральном Осакаровского района. Вышку возвели силами АО "Казахтелеком" и компании Kcell. С её работой ознакомился первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Сейчас главное - устранить цифровое неравенство между жителями городов и сёл. Люди должны понимать, что им доступны не только развлечения в интернете, но и образование, работа, онлайн-торговля. Люди должны быть уверены, что смогут самосовершенствоваться, зарабатывать деньги, реализовывать себя, продавать, развивать своё творчество - и всё это с помощью Интернета", - сказал он.

Новая базовая станция обеспечивает бесперебойный доступ к Всемирной сети жителей двух сёл - Центрального и Пионерского. В последнем новый формат интернет-соединения уже опробовали в местной школе и детском доме.

Очень хорошо, что качественное интернет-соединение появилось именно в преддверии нового учебного года. У нас дети будут учиться дистанционно, для них это важно. Ещё теперь можно заказывать документы онлайн, не нужно никуда ездить, тратить время", - сказал директор Пионерского детского дома Анатолий Цебер.

Воспитанникам учреждения представители АО "Казахтелеком" и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подарили два дрона, чтобы дети могли развивать творческие способности, учились снимать и монтировать видеоролики.

В завершение рабочей поездки Багдат Мусин провёл встречу с создателями проекта IT-hub "Терриконовая долина", на которой обсудили перспективы цифрового развития Карагандинской области.

Вице-министр дал высокую оценку проекту и выразил уверенность, что эти начинания окажут важное влияние на развитие цифровых инициатив, особенно у молодого поколения.

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