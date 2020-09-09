"Роскосмос" предложил Казахстану часть оборудования на Байконуре

Москва. 8 сентября. Kazakhstan Today - Госкорпорация "Роскосмос" предложила Казахстану забрать некоторое оборудование стартовой площадки, с которой раньше запускали "Буран", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, пишет RT

На площадке 110 космодрома Байконур расположен стартовый комплекс ракеты-носителя "Энергия". Объект находится в ведении филиала АО "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и охраняется им - Космический центр "Южный", он выведен из эксплуатации. В настоящий момент никакие работы на площадке не ведутся. Однако на согласовании находится вопрос о передаче Республике Казахстан некоторых агрегатов площадки, в частности наземных кабель-каналов", - сообщили в центре.

Предложение о возврате арендованного Россией и не используемого ею имущества уже направлено Казахстану, оно находится на рассмотрении.

По информации РИА "Новости", ранее 110-ю площадку использовали для пусков советской лунной ракеты Н-1. Потом её переделали для запуска сверхтяжёлой ракеты "Энергия" с космическим кораблём "Буран".

В августе на космодром Байконур доставили многофункциональный лабораторный модуль "Наука". В 2021 году его планируется отправить на Международную космическую станцию.

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