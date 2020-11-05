Казахстанцы смогут обратиться в полицию через мобильное приложение

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан представили мобильное приложение, через которое казахстанцы смогут отправлять жалобы и сообщать о преступлениях, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр внутренних дел РК Сакен Сарсенов рассказал, что мобильное приложение будет многофункциональным.

К примеру, где-то произошла авария. Вы можете отправить фотографию, геолокацию, и все эти данные поступают в полицию. В полиции начинают реагировать. К примеру, неправильно припарковались, мусор выкинули в неположенном месте, происходит драка или кто-то ведет себя очень громко после 23.00. Обо всех нарушениях можно сообщить в полицию через приложение", - пояснил вице-министр.

Кроме того, пользователи смогут сообщить в полицию о случаях, когда чувствуют себя в опасности. Например, если человек почувствует, что за ним кто-то следит.

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