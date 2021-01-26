Алматы полностью перейдет на цифровое эфирное телевидение с 1 февраля

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - С 1 февраля Алматы полностью перейдет на цифровое эфирное телевидение, передает Kazakhstan Today.

1 февраля 2021 года в Алматы, на телебашне "Коктобе", состоится мероприятие по переходу на цифровое эфирное телевидение, сообщил на площадке РСК директор Алматинской областной дирекции телерадиовещания АО "Казтелерадио" Кайсар Раздыков.

Впервые в Алматы, наряду еще с 4 городами Казахстана, цифровое эфирное телевидение заработало в 2012 году. 3 июля в рамках телемоста, посвященного Дню индустриализации, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев дал старт цифровому телевидению нового поколения. С тех пор аналоговое вещание работало параллельно с передовыми технологиями. Согласно приказу Министерства информации и общественного развития РК по поэтапному переходу на цифровое эфирное телевидение, 1 февраля 2021 года переход на ЦЭТВ должен осуществиться в Алматы и Северо-Казахстанской области.

В ходе реализации проекта по поэтапному внедрению с дальнейшим развитием цифрового эфирного телевещания в Алматы и Алматинской области было введено эксплуатацию 90 цифровых радиотелевизионных станций. Данное количество РТС позволило охватить цифровым эфирным телевещанием 736 населенных пунктов, а это 99% жителей города и области. Таким образом, более 3,8 млн казахстанцев получили доступ к бесплатному, качественному ТВ", - отметил спикер.

Ряд областей уже перешел на цифровое телевидение. Отключение аналогового вещания осуществлено в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской областях и в Шымкенте. На сегодняшний день по всей республике введено в эксплуатацию 546 радиотелевизионных станций, данное количество РТС позволяет охватить цифровым эфирным телевещанием 91% населения страны.

Как сообщалось ранее, 1 февраля вместе с Алматы перейдет на цифровое эфирное телевидение Северо-Казахстанская область . До 1 декабря текущего года завершится реализация проекта в Нур-Султане и Карагандинской области. Завершение проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания по всей стране планируется в 2022 году.

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