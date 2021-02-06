В Восточном Казахстане начали платить за проезд электронными билетами

Усть-Каменогорск. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане заработала система электронного билетирования, передает Kazakhstan Today.





В Усть-Каменогорске теперь можно оплачивать поездки бесконтактно по единой транспортной карте и следить со смартфона за движением автобусов, трамваев и микроавтобусов. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства с белорусским ИТ-гигантом IBA Group.

Сначала электронное билетирование запускается на всех городских трамваях. Это позволит пассажирам постепенно привыкнуть к новшествам в оплате проезда, после чего система заработает в автобусах и маршрутках.

Теперь пассажиры смогут рассчитаться за проезд с помощью бесконтактной карты Oskemencard, которая будет едина для всех видов транспорта. Новая система позволит пассажирам с комфортом передвигаться по городу, не беспокоясь о поиске наличных денег, кондуктора или сдачи", - подчеркнул директор ТОО "ЦУПП" Аби Алменбетов.

Проект по внедрению электронного билетирования стартовал в главном городе Восточно-Казахстанской области в 2019 году. За это время оборудование было установлено более чем в 500 единицах транспорта - около 1,2 тыс. валидаторов, 500 бортовых компьютеров и 550 терминалов для приема оплаты наличными.

Валидаторы для оплаты и другие бортовые устройства были разработаны и произведены нами самостоятельно. Полный цикл производства налажен в Беларуси, поэтому мы поставляем оборудование в Усть-Каменогорск в кратчайшие сроки и не зависим от сторонних производителей, поставщиков и сервисных центров", - пояснил директор ТОО "IBA Казахстан" Павел Козловский.

Сейчас пассажиры могут не ждать транспорт и не мерзнуть на улице, а выходить на остановку перед его реальным прибытием. Движение транспорта на онлайн-карте показывает бесплатное приложение Oskemenbus. Можно смотреть расписание любого транспорта и планировать маршруты движения с учетом пересадок.

На первом этапе систему электронного билетирования максимально адаптировали к привычкам жителей города: сохранилась тарифная сетка, все льготы и возможность оплаты наличными.

Вместе с онлайн-оплатой проезда запущена система диспетчеризации. С ее помощью общественный транспорт будет ходить точно в срок без опозданий. При этом диспетчер может связаться с водителем и изменить маршрут, если на дороге возникли пробки, аварии или ремонтные работы, либо же увеличить количество транспорта при высоком пассажиропотоке. Это позволит минимизировать ситуации, когда общественный транспорт сильно опаздывает или отклоняется от утвержденной схемы движения.

При этом система может "расти" вместе с городом - если будут появляться новые маршруты, обновляться транспорт. Подтверждением этому является проект в белорусской столице, который около 7 лет назад IBA Group реализовала в 2-миллионном Минске. Тогда оборудованием оснастили более 3 тыс. транспортных средств.

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