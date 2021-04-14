АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - 13 апреля руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций рассказал о ходе реализации цифровых проектов. В Алматы обеспечена доступность цифровых услуг в ключевых сферах повседневной жизни горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Баяна Конирбаева, в городе действует IT-совет, благодаря которому собраны сведения по формату оказываемых услуг населению и выявлены проблемы и потребности в сфере информационных технологий. Кроме этого, изучается интерес людей и их активность использования ими цифровой инфраструктуры.

Руководитель управления цифровизации Баян Конирбаев сообщил, что Алматы демонстрирует довольно быстрые темпы цифровизации во многом благодаря использованию международного опыта. К примеру, было построено сотрудничество с департаментами цифровизации Парижа (Франции), Лондона (Англии), Москвы (РФ), Штутгарта (Германия), Сингапура (Сингапур).

Утверждена Дорожная карта по развитию методологии ИТ-парков с Creative Valley (Франция). Открыта лаборатория Smart City по программе Инновационных Решений для крупных Урбанизированных Систем на базе КБТУ в Алматы в 2020 году. В мае прошлого года защищен проект и получен грант с Международным Финансовым Центром по взаимодействию с компанией-агрегатором Habidatum по отслеживанию активности мобильных пользователей через GPS. Утвержден грантовый проект от Всемирного банка до 2022 года стоимостью 300 000 долларов по созданию Интеллектуальной Транспортной Системы города Алматы", - отметил Баян Конирбаев.

Подробно спикер остановился на уже запущенных проектах. Среди которых 766 постов "Сергек" (благодаря которым уменьшилась смертность на дорогах на 52%), 1000 камер видеонаблюдения в местах массового скопления, система прогнозирования ЧС, установка тепловизорных камер в ДЧС, ситуационный центр по направлению "Безопасность", система управления светофорами.

Также в сфере ЖКХ это: система мониторинга инженерных сетей, приборизация счетчиками с удаленной передачей показаний, система для взаимодействия собственников квартир с обслуживающими организациями и система управления уличным освещением.

В сфере управления городом: публичный доступ к городскому бюджету, закупкам и городскому планированию, мониторинг исполнения бюджетных программ, ситуационный центр города и автоматизация государственных услуг.

Коснулась цифровизация и сферы образования Алматы. В городе внедрена автоматизированная система по управлению спортивными школами, появилась комплексная система безопасности в государственных образовательных учреждениях (220 школ), развивается проект по централизации бухгалтерии по всем школам города.

В сфере здравоохранения появилась возможность отслеживания статуса работы медицинской техники, запущены Карта шаговой доступности ПМСП, мониторинг работы автомашин скорой медицинской помощи и внедрены медицинские и лабораторные информационные системы.

В социальной сфере - это проект по автоматизации услуг Дома социальных услуг и применение цифровой социальной карты семьи.

Всего, по данным Конирбаева, в прошлом году реализовано 27 проектов.

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