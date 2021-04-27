Въезжающие в РК смогут заполнить анкеты со смартфона

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - О нововведениях сообщил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, он протестировал пилот по анкетированию въезжающих в нашу страну на границе на обратном пути из России в Казахстан.

До недавнего времени анкеты заполнялись на бумаге, такое не допустимо. Сотрудники вносили данные 1000 бумажных анкет в системы ежедневно! Вручную! Мы переводим это в цифровой формат. Не нужно скачивать приложение, просто сканируете QR-код и заполняете анкету со смартфона!" - написал министр.

По его словам, уже доступен веб-ресурс, на котором въезжающий заполняет анкету заранее.

Такие сервисы уже успешно реализованы в странах Европы. Просто сканируешь QR-код, заполняешь анкету и проезжаешь. Эпидемиологам не надо сидеть после работы и забивать данные в базы, а уделять время своим родным и близким", - отметил Багдат Мусин.

Вначале апреля министр прокомментировал утечку данных 3 млн казахстанских пользователей Facebook и призвал жаловаться в министерство на плохой Интернет.

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