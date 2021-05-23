Реклама во всех роликах и налоги для авторов контентов: YouTube обновил пользовательские условия

МОСКВА. 22 МАЯ - Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год - четыре тысячи часов", -сообщает РИА "Новости" .

Отмечается, что нововведение начнет действовать с 1 июня текущего года.

Кроме того, пишет издание, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству.

Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24% доходов", - говорится в материале.

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее.

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