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Реклама во всех роликах и налоги для авторов контентов: YouTube обновил пользовательские условия

22.05.2021 11206
МОСКВА. 22 МАЯ - Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год - четыре тысячи часов", -сообщает РИА "Новости".

 
Отмечается, что нововведение начнет действовать с 1 июня текущего года.
 
Кроме того, пишет издание, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. 
 

Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24% доходов", - говорится в материале.

 
YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.
 
Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее.
 

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