В БСНП Алматы с инсультом будет бороться искусственный интеллект

АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - В Больнице скорой неотложной помощи (БСНП) Алматы внедрили искусственный интеллект CEREBRA в области нейрорадиологии для сверхточной диагностики ишемического и геморрагического инсульта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До сих пор пациентов диагностировали на МРТ, однако человеческий глаз не способен рассчитать формирующийся цитотоксический отёк на снимке КТ. Помимо этого, диагностика инсульта врачом возможна по истечении 6 часов от начала симптоматики, а терапевтическое окно инсульта составляет 4,5 часа. С помощью искусственного интеллекта CEREBRA инсульт распознается в течение 10 минут, а также он позволяет рассчитать изменение плотности ткани в ядре, сопоставляя с остальной непоражённой паренхимой мозга. В результате пациенту назначается незамедлительное лечение и минимизируются риски потери функций и неврологических дефицитов.

Новый софт архиважен в медицине, поскольку инсульт является одной из главных причин смертности в Казахстане, в год фиксируют их до сорока тысяч, половина из них приводит к смерти, в 80% случаев после него возникает инвалидность. Также Казахстан входит в топ-30 стран по заболеваемости инсультом. В БСНП Алматы за год с инсультами попадают тысяча пациентов.

Важно отметить, что проект CEREBRA разработали молодые казахстанские специалисты из лаборатории Almaty A.I. Lab, она занимается разработками технологий в области искусственного интеллекта с 2018 года. Все разработчики выпускники РФМШ, SDU, КБТУ, Назарбаев Университета, МГУ, ведущих британских вузов.

Команда молодая, перспективная, креативная, состоит она из программистов, математиков, физиков, нейродадиологов, - рассказала руководитель проекта Меруерт Сайфуллакызы. - Программное обеспечение мы кропотливо создавали 3 года. Запросили архив данных КТ у отечественных больниц, и первым незамедлительно откликнулся главный врач больницы скорой помощи Алматы Алмаз Джувашев, он поддержал нас. Вообще с этими данными в стране проблема, как таковой базы КТ нет, чтобы их анализировать, поэтому собирали мы все по крупицам, чтобы обучить и тестировать искусственный интеллект. Своим изобретением мы хотим доказать, что инсульт лечится, поражения головного мозга можно спасти при условии своевременного обращения в больницы и точного диагностирования. Пользуясь мобильным приложением Cerebra, которое автоматически выдает результаты изменений головного мозга, мы сокращаем до минимума потерю времени, помимо этого, вся лечащая команда находится в одной сети и может консультировать".

Как проходит диагностирование с помощью искусственного интеллекта? После получения снимка КТ программа формирует 3D-модель мозга, затем нейронная сеть обрабатывает их и выдает результат в форме аналитического отчета с указанием зон поражения в мозгу. На это уходит пара минут, а при инсульте "time is brain" ("время - это мозг") очень важно.

Сегодня Cerebra помогает правильно диагностировать инсульт в 85% случаях, поэтому разработчики продолжают ее улучшать, собирая дополнительные данные. Площадка БСНП и других больниц станет хорошей подмогой в этом процессе, но самое главное, что пациенты получат более точную диагностику и шансы выздороветь увеличатся.

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