Чистый дом без хлопот с беспроводными вертикальными пылесосами LG CordZero™ серии A9

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Преимущества домашней уборки с помощью беспроводных пылесосов перед проводными моделями известны всем, однако современные беспроводные пылесосы LG CordZero™ популярной серии A9 превращают процесс наведения порядка в приятное и быстрое занятие.

Все модели этой серии оснащаются мощным инверторным двигателем LG Smart Inverter Motor с 10-летней гарантией. Он формирует мощный вихревой поток и с помощью технологии Axial Turbo Cyclone™ эффективно разделяет пыль и мусор на фракции внутри вакуумных циклонных камер. Пылесосы серии A9 оснащены удобной ручкой с возможностью управления одной рукой, а телескопическая трубка позволяет отрегулировать длину под свой рост.

Флагманский пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 из премиальной линейки LG Objet Collection обладает изящным дизайном, впечатляющими характеристиками и поставляется в максимальной комплектации сменными насадками.

Поставляемая с A9T-ULTRA2 станция All-in-One™ позволяет хранить пылесос с насадками, использовать ее как подставку для аксессуаров, а также заряжать два аккумулятора одновременно. При установке пылесоса станция автоматически и бесконтактно очищает пылесборник, а встроенные ультрафиолетовые светодиоды UVC производят дезинфекцию, препятствуя распространению бактерий внутри мешка¹.

Второй флагман серии - LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 комплектуется универсальной зарядной станцией с тремя вариантами размещения - на стене, вертикально или горизонтально на полу. Оба флагмана обеспечивают мощность всасывания до 200 Вт и поддерживают технологию Kompressor™, которая спрессовывает пыль и мусор в пылесборнике, уменьшая их до 2,4 раза².

Эти модели поставляются с двумя батареями для уборки на протяжении до 120 минут³. A9T-ULTRA2 комплектуется шестью, а A9K-MAX1 пятью различными насадками.

Флагманские A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1 поддерживают подключение к экосистеме умного дома LG. При активации в приложении LG ThinQ™ пользователю доступно получение уведомлений о необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора, а также ведение журнала уборки и проведение дистанционной диагностики.

Все современные пылесосы серии LG CordZero™ A9 оснащены 5-ступенчатой системой фильтрации, удерживающей до 99,97% пыли размером от 0,3 мкм⁴.

В Казахстане также доступны модели LG CordZero™ A9N-PRIME и A9N-CORE с мощностью до 160 Вт. Они комплектуются одним мощным литий-ионным аккумулятором, заряда которого достаточно для уборки на протяжении до 50 минут в нормальном режиме. A9N-CORE комплектуется универсальной зарядной станцией, зарядная станция A9N-PRIME имеет настенный крепеж.

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1. Протестировано KRIBS в соответствии с протоколом LG. Скорость роста бактерий может варьироваться в зависимости от условий.

2. Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли.

3. По результатам внутреннего тестирования LG.

4. Подтверждено тестом ASTM F1977-04 (2017) в режиме "турбо". Эффективность может отличаться в зависимости от условий.