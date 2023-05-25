С Байконура к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-23"  

Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура

Фото: roscosmos.ru

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Байконур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 мая, с 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", - В среду, 24 мая, с 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".





Выведение "Прогресса МС-23" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.





Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура и второй - с кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" этот полет стал 60-м, для кораблей семейства "Прогресс" - 176-м в истории (из них 87 - к МКС).





На "Прогрессе МС-23" доставляются 2491 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.









На "грузовике" отправлено универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос. Для проведения эксперимента "Парус-МГТУ" в корабле находится пусковое устройство со студенческим наноспутником, который предстоит запустить вручную космонавтом в ходе российской внекорабельной деятельности для отработки технологии развертывания солнечного паруса.





Также на "Прогрессе МС-23" доставляется видеоспектральная система для наблюдения земной поверхности в интересах эксперимента "Ураган", перчаточный бокс "Главбокс-С", аппаратура и оборудование для выполнения экспериментов "Асептик", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и "Вампир".





На ракету "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Прогресс МС-23", были нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию первого полета в космос женщины - Валентины Терешковой.