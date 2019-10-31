Аким Алматы призвал студентов активно участвовать в процессе цифровизации

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В ходе встречи со студентами КазНУ имени аль-Фараби аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал их активно участвовать в процессе цифровизации города и внедрять свои идеи на благо горожан, передает Kazakhstan Today.

Аким напомнил, что в начале октября в Алматы прошел первый Хакатон, по итогам которого победителями признаны три проекта из 30.

Из 30 работ лучшими признаны проекты трех команд из молодых ребят, разработавших новые эффективные решения во всех сферах жизнеобеспечения мегаполиса. До нашей встречи я посетил ИТ-технопарк Вашего университета. У вас хорошие идеи и разработки, связанные с инновациями. Думаю, вам надо активнее участвовать в Хакатоне, в процессах цифровизации города и внедрять свои идеи на благо горожан. Создаваемый сейчас усилиями многих стран трансевразийский торгово-транспортный коридор Восток - Запад открывает для Алматы хорошие перспективы. Находясь буквально в центре Нового Шелкового пути, мы должны в полной мере использовать свой геоэкономический ресурс, став хабом мировой торговли и международных коммуникаций в Центральной Азии", - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что ключевым условием превращения Алматы в передовой экономически мощный хаб является развитие человеческого капитала и использование инновационного потенциала предпринимателей.

С вашим хорошим образованием вы уже сейчас должны искать новые жизненные шансы, учитывая перспективы Алматы. Чтобы содействовать талантливой и предприимчивой молодежи, мы будем создавать экосистему молодежного предпринимательства, инновационные дистрикты в городе, стартап площадки, бизнес-инкубаторы, коворкинги. Уже сегодня в Алматы в пилотном проекте внедряется 5G", - сказал аким.

Напомним, призовой фонд хакатона Almaty SmartCity Challenge в размере 3 млн тенге разделили три команды победителей соревнования: HCK50 (проект "Salem Tourist" - 1,5 млн тенге), GGG ("Smart bin" - 1 млн тенге) и Mbionics ("Умная парковка" - 500 тыс. тенге).

Salem Tourist" - это мобильное приложение для туристов о самых интересных местах и достопримечательностях Алматы. В нем можно узнать, как и на чем добраться в тот или иной район города, сравнить рейтинги и отзывы горожан о популярных местах города. По словам разработчиков, приложение позволит повысить привлекательность Алматы как туристской дестинации и обеспечить туристам комфортное пребывание.

Авторы проекта "Smart bin" предложили решение, позволяющее своевременно реагировать на переполненные мусорные контейнеры города при помощи датчиков наполняемости. Данные о наполняемости и опустошении контейнеров позволят оптимизировать логистику: рассчитать количество машин и контейнеров необходимых для сбора мусора, спланировать маршрут, сократить объем расходуемого мусоровозами топлива, уменьшить износ техники и дорожного полотна, а также оптимизировать рабочее время персонала.

Третья команда Mbionics предложила проект "Умная парковка", который будет вести оперативный мониторинг свободных мест на парковке и позволит управлять процессом распределения транспортных средств по парковочным зонам. Помимо улучшения использования парковочного пространства решение обеспечит прозрачный контроль поступлений денежных средств в городской бюджет, отметили разработчики.

Всего участники хакатона разработали более 30 проектов, направленных на развитие города.

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