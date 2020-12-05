Аппарат "Чанъэ-5" поднял на Луне китайский флаг

Пекин. 4 декабря. Kazakhstan Today - Китайский флаг появился на Луне, его установил лунный модуль "Чанъэ-5", передает Kazakhstan Today.
Как сообщает ИА REGNUM, модуль "Чанъэ-5" уже передал на Землю динамичный снимок государственного флага КНР на фоне лунной поверхности. Флаг зажат в щупальце аппарата. Флагшток изготовлен из особого материала и весит лишь 12 граммов.
Аппарат опустился на поверхность Луны 1 декабря. Миссия "Чанъэ-5" заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 метра и взять для исследования около двух килограммов грунта. Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Образцы грунта будут отправлены в капсуле на орбитальный модуль, который, в свою очередь, обеспечит посадку спускаемого аппарата в провинции КНР Внутренняя Монголия. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю.
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