Apple, Google, Microsoft и Mozilla заблокировали казахстанский сертификат безопасности

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились, чтобы заблокировать казахстанский сертификат безопасности, передает Kazakhstan Today.
Сертификат был предназначен для граждан, проживающих в столице Казахстана Нур-Султане, которые не могли получить доступ к зарубежным веб-сайтам, таким как Google, Twitter, Instagram и Netflix, если на их устройствах не был установлен сертификат", - пишет издание Tech Spot.
По его информации, сертификат позволил правительству Казахстана перехватывать и расшифровывать HTTPS-трафик, по сути, отслеживая использование Интернета гражданами.
Правительство заявило, что сертификаты использовались в рамках тренинга по кибербезопасности", - говорится в статье.
По информации ZDNet, "объяснение правительства не имело никакого технического смысла, поскольку сертификаты не могут предотвратить массовые кибератаки и обычно используются только для шифрования и защиты трафика от сторонних наблюдателей".
Четыре крупных производителя браузеров - Apple, Google, Microsoft и Mozilla - заблокировали сертификат в своем программном обеспечении.
Это означает, что после запрета, даже если пользователи в Нур-Султане установят сертификат на свои устройства, браузеры откажутся их использовать и данные пользователей останутся в безопасности и не попадут в руки казахстанских властей", - пишет издание.
Напомним, Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что гиганты цифрового рынка не дают развиваться казахстанским разработкам. Также сообщалось, что сертификат безопасности соответствует всем техническим стандартам.
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