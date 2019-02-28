Цифровые технологии внедряются в сферу образования и здравоохранения Костанайской области

Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на пресс-конференции в СЦК рассказал о реализации программы цифровизации в регионе, передает корреспондент агентства.





В рамках реализации программы "Цифровой Казахстан" внедряются цифровые технологии в промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, ЖКХ и так далее. В области действуют "Умная фабрика" на Качарском карьере АО "ССГПО", Умные маслозавод, птицефабрика, молочная и мясная фермы, системы умного контроля за техникой и многое другое. Практически во всех медицинских организациях области (48 из 51) внедрены медицинская информационная система и оцифровано более 639,0 тыс. электронных паспортов здоровья, системы электронных журналов и дневников, ведется работа по автоматизации электронной очереди в детские дошкольные организации", - проинформировал глава области.





По его словам, в этом году выделено 432,5 млн тенге для обеспечения доступа в Интернет объектов здравоохранения и образования. В результате, по итогам года 85% городских и сельских школ и 93% медучреждений будут подключены к широкополосному доступу в Интернет.





Также в регионе ведется планомерная работа по оснащению организаций образования мультимедийной и компьютерной техникой. Кроме того, открыта специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий "Озат", оснащенная современным оборудованием и передовыми технологиями. В IT-школе предоставляется широкий спектр качественных образовательных услуг, углубленное обучение точным наукам и информационным технологиям, развитие навыков программирования, воспитание культуры применения IT-технологий. В учебном корпусе школы предусмотрены кабинеты робототехники, 3D-моделирования, киберспорта.





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