Цифровой туристский геопортал появится в Акмолинской области

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 августа 2018
  • 04
  • :
  • 20
Новости регионов
25º Облачно
днем 32º    ночью 25º
17:00
.
Aнонс

Цифровой туристский геопортал появится в Акмолинской области16.08.2018
Технологии  18:30

Кокшетау. 16 августа. Kazakhstan Today - В рамках проекта цифровизации в Акмолинской области создаётся туристический геопортал, передает Kazakhstan Today.

В базе данных геопортала - масштабный путеводитель по более 50 достопримечательностям, 43 сакральным местам области, 25 туристическим маршрутам (Кокшетау, Боровое, Зеренда, Сандыктау, Коргалжын). Он будет включать в себя не только красочные описания и фото, но и все новейшие технологии геолокации, дополненной реальности, 3D-отображения, бронирования и так далее. Об этом и других новых веяниях в цифровизации туристской отрасли области рассказал на брифинге руководитель управления туризма Акмолинской области Данияр Идиятов, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

"В рамках цифровизации отрасли, являющейся главной визитной карточкой области разработана система "E-Туризм". Она включает в себя единый инфокоммуникационный портал, цифровизацию туристских ресурсов с элементами геймификации, создание 3D-моделей и приложения дополненной реальности. Туристским информационным центром "Visit Aqmola" завершается работа по вводу нового 3-язычного (казахский, русский и английский) интернет-ресурса о туристском потенциале Акмолинской области (www.visitaqmola.kz). Благодаря применению новых трендов веб-дизайна, новый сайт обеспечен фильтром, который позволяет посетителю выбирать местность, объекты размещения и развлечения. В настоящее время ведется загрузка графического и текстового контента, а также внедрение интерактивной карты, которая поможет потенциальному туристу визуально ориентироваться по Акмолинской области", - сказал Идиятов.


На интернет-сайте также имеется система информационного киоска. Она обеспечивает удобный поиск достопримечательностей, маршрутов, представителей турбизнеса, отелей, ресторанов, гидов. Также предлагается система отзывов и оценок для обратной связи с туристом, просмотр историй своих поездок, накопленных баллов, новостей, информации касательно документов, погоды, традиций, еды, достопримечательностей согласно предпочтениям; поиск ресторанов, такси, отелей, ивентов. Информационные киоски установлены в Астане, в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев", поселке Боровое - на базе визит-центра ТОО "Бурабай Даму", устанавливается в здании вокзала "Нурлы жол" в Астане. Следующим этапом планируется разместить данные киоски в других регионах Казахстана и приграничных регионах Российской Федерации.


Идиятов также сообщил, что параллельно ведется разработка мобильного приложения для гаджетов с возможностью считывания QR-кода с туристских объектов с синхронизацией интерфейса портала.

В акимате напомнили, что с 1 августа текущего года запущена в продажу официальная карта туриста "Burabay PASS" в коробочном варианте. Она включает в себя путеводитель, смарт-карту и SIM-карту Beeline, которая позволяет существенно сэкономить время и деньги. Путеводитель включает в себя описание региона и достопримечательностей, туристские маршруты, карту курорта "Бурабай" и другую полезную информацию. Выпускается на трех языках: казахский, русский, английский. Единую карту туриста BurabayPASS можно будет приобрести в ТИЦ, туристических киосках, туристических агентствах, отелях и санаториях, пунктах продажи Astana CityPASS.

Туристским информационным центром также создан единый Call-center. Вся необходимая информация об отелях, гостиницах, санаториях, ценах, услугах, развлечениях предоставляется по номеру 8 (708) 8010000. Call-center работает круглосуточно и на бесплатной основе.
Просмотров: 3911
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   технологии
16.08.2018   18:30
Цифровой туристский геопортал появится в Акмолинской области
16.08.2018   15:56
В Караганде проходит хакатон проектов Smartcity с призовым фондом 1 млн тенге
15.08.2018   13:26
Казахстан и Китай будут проводить совместные исследования в области разведки и добычи угольного метана
09.08.2018   15:33
Фото: Егемен-Қазақстан
В Карагандинской области реализуют пилотный проект по цифровизации здравоохранения
06.08.2018   11:07
Запуски ракет "Протон" с космодрома Байконур продлятся до 2026 года
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today