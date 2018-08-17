Цифровой туристский геопортал появится в Акмолинской области

Кокшетау. 16 августа. Kazakhstan Today - В рамках проекта цифровизации в Акмолинской области создаётся туристический геопортал, передает Kazakhstan Today.

В базе данных геопортала - масштабный путеводитель по более 50 достопримечательностям, 43 сакральным местам области, 25 туристическим маршрутам (Кокшетау, Боровое, Зеренда, Сандыктау, Коргалжын). Он будет включать в себя не только красочные описания и фото, но и все новейшие технологии геолокации, дополненной реальности, 3D-отображения, бронирования и так далее. Об этом и других новых веяниях в цифровизации туристской отрасли области рассказал на брифинге руководитель управления туризма Акмолинской области Данияр Идиятов, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

"В рамках цифровизации отрасли, являющейся главной визитной карточкой области разработана система "E-Туризм". Она включает в себя единый инфокоммуникационный портал, цифровизацию туристских ресурсов с элементами геймификации, создание 3D-моделей и приложения дополненной реальности. Туристским информационным центром "Visit Aqmola" завершается работа по вводу нового 3-язычного (казахский, русский и английский) интернет-ресурса о туристском потенциале Акмолинской области (www.visitaqmola.kz). Благодаря применению новых трендов веб-дизайна, новый сайт обеспечен фильтром, который позволяет посетителю выбирать местность, объекты размещения и развлечения. В настоящее время ведется загрузка графического и текстового контента, а также внедрение интерактивной карты, которая поможет потенциальному туристу визуально ориентироваться по Акмолинской области", - сказал Идиятов.

На интернет-сайте также имеется система информационного киоска. Она обеспечивает удобный поиск достопримечательностей, маршрутов, представителей турбизнеса, отелей, ресторанов, гидов. Также предлагается система отзывов и оценок для обратной связи с туристом, просмотр историй своих поездок, накопленных баллов, новостей, информации касательно документов, погоды, традиций, еды, достопримечательностей согласно предпочтениям; поиск ресторанов, такси, отелей, ивентов. Информационные киоски установлены в Астане, в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев", поселке Боровое - на базе визит-центра ТОО "Бурабай Даму", устанавливается в здании вокзала "Нурлы жол" в Астане. Следующим этапом планируется разместить данные киоски в других регионах Казахстана и приграничных регионах Российской Федерации.

Идиятов также сообщил, что параллельно ведется разработка мобильного приложения для гаджетов с возможностью считывания QR-кода с туристских объектов с синхронизацией интерфейса портала.

В акимате напомнили, что с 1 августа текущего года запущена в продажу официальная карта туриста "Burabay PASS" в коробочном варианте. Она включает в себя путеводитель, смарт-карту и SIM-карту Beeline, которая позволяет существенно сэкономить время и деньги. Путеводитель включает в себя описание региона и достопримечательностей, туристские маршруты, карту курорта "Бурабай" и другую полезную информацию. Выпускается на трех языках: казахский, русский, английский. Единую карту туриста BurabayPASS можно будет приобрести в ТИЦ, туристических киосках, туристических агентствах, отелях и санаториях, пунктах продажи Astana CityPASS.

Туристским информационным центром также создан единый Call-center. Вся необходимая информация об отелях, гостиницах, санаториях, ценах, услугах, развлечениях предоставляется по номеру 8 (708) 8010000. Call-center работает круглосуточно и на бесплатной основе.

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