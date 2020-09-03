До конца года в цифровой формат переведут паспорта, дипломы вузов и студенческие билеты

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин (экс-вице-министр МЦРИАП указом президента назначен сегодня министром. - Прим. агентства) сегодня на заседании правительства рассказал об упрощении получения госуслуг, передает Kazakhstan Today.

По биометрии реализуется регистрация пользователя на egov в один шаг. Это позволит гражданину подписать любую услугу, пройдя биометрическую идентификацию. В результате больше людей смогут пользоваться услугами egov. Доверенный биометрический инструмент будет предоставлен и бизнесу для развития онлайн коммерческих сервисов", - сказал Мусин.

По его словам, после того как гражданин стал пользователем, он может наравне с бумажными документами пользоваться сервисом цифровых документов.

До конца года планируется выведение водительского удостоверения, техпаспорта автомобиля, паспорта гражданина, диплома о высшем образовании, студенческого билета, страхового полиса и так далее. Также до конца года отменим порядка 30 наиболее востребованных справок. Подтверждение подлинности будет обеспечиваться считыванием QR-кода", - сказал министр.

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