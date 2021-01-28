Домены KZ на серверах вне Казахстана будут отключены

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В Сети появилась информация о том, что домена KZ, расположенные не на казахстанских серверах, с 1 февраля будут отключены, передает Kazakhstan Today.

Информацию со ссылкой на документы Министерства цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности разместил в Facebook пользователь Dmitrey Nam.

С 1 февраля 2021 года будут отключены все домены .KZ, у которых используются серверы ВНЕ Казахстана. Насчитано около 45 000 доменов, нарушающих это правило", - написал пользователь.

Он также возмутился требованием пользоваться отечественными услугами, которые "банально не могут предоставить доступ по SSH на виртуальном хостинге, когда зарубежные хостинги легко предоставляют эту возможность, а также многое другое".

Кроме того, в сообщении отмечается, что, следуя данному положению, "сервисы крупных компаний под доменами KZ (google.kz, yandex.kz и так далее) тоже должны быть отключены, потому что физически серверы находятся в США и России".

Как следует из прилагаемых к посту документов МЦРИАП, в РК приняты законодательные поправки для обеспечения "цифрового суверенитета". В рамках услуги по мониторингу интернет-пространства, отечественной системой WebTotem в казахстанском сегменте Интернета первоначально было выявлено около 45 000 доменных имен, а в рамках устранения нарушении снижено до 41 047 доменных имен с нарушением вышеуказанного требования. Соответствующие уведомления были направлены в Казахстанский центр сетевой информации и доведены до регистраторов и регистрантов.

В случае неустранения нарушений, согласно подпункту 6) пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, утвержденных приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 марта 2018 года №38/НК, пользование доменным именем в пространстве казахстанского сегмента Интернета будет приостановлено", - указывается в документе.

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