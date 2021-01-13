Дуров предупредил об опасности Applе и посоветовал перейти на Android

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Основатель Telegram Павел Дуров считает, что компания Apple может ограничить свободу пользователей. Об этом он написал в своем блоге, передает Kazakhstan Today.

Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", - считает Дуров.

В то же время на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы, добавил основатель Telegram. Он призвал пользователей переходить на эту платформу с iOS, чтобы "сохранить доступ к свободному потоку информации", пишет РБК

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