ЕАБР станет центром цифровых компетенций ЕАЭС

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Евразийском банке развития (ЕАБР) будет создан центр цифровых компетенций Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое предложение на форуме Digital Almaty внес премьер-министр РК, председатель Совета ЕАБР Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Предложение Аскара Мамина поддержали присутствующие главы правительств стран - участниц ЕАБР: Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. По их мнению, центр цифровых компетенций ЕАБР станет площадкой, которая сможет реализовывать цифровую повестку ЕАЭС, координировать создание общих цифровых платформ и реализацию IT-проектов, сообщили в пресс-центре ЕАБР.

Отмечается, что, по предложению премьер-министра Беларуси Романа Головченко, соответствующие полномочия ЕАБР будут закреплены в обновленной стратегии Банка, которую планируется принять в ближайшее полугодие.

Евразийский банк развития полностью готов к такой миссии. Мы уже продемонстрировали свой профессионализм в сфере цифровых технологий. Всего за полгода после создания Фонда цифровых инициатив Банк предложил и внедрил решение для поездок граждан в условиях пандемии - приложение "Путешествую без COVID-19" , а уже сейчас создает сервис "Работа в ЕАЭС", который станет прорывным для обеспечения единого рынка труда и дальнейшей интеграции наших стран. Мы понимаем, что нужно для цифровой интеграции ЕАЭС и как ее проводить", - сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, штаб-квартира находится в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) учрежден Советом банка 30 июня 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств-участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе в рамках Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС.

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