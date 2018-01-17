Эксперты рассказали о киберугрозах, с которым столкнулись казахстанцы в декабре 2017 года

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В декабре 2017 года 10,17% пользователей ESET NOD32 из Казахстана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным программным обеспечением, передает Kazakhstan Today.

Компания ESET представила отчет об активности вредоносного ПО в Казахстане в декабре 2017 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

"В декабре компания ESET, совместно с Microsoft и правоохранительными структурами, включая ФБР, Интерпол и Европол, обезвредила сеть ботнетов Gamarue (Andromeda), действовавшую с 2011 года. В рамках операции был ликвидирован комплекс из 464 отдельных ботнетов, заражавший больше 1,1 млн компьютеров ежемесячно. Кроме того, в декабре вирусная лаборатория ESET представила отчет, посвященный деятельности кибергруппы Fancy Bear. Эксперты обнаружили новую версию основной вредоносной программы группы - бэкдора Xagent. По мнению специалистов ESET, хакеры Fancy Bear сохранят высокую активность в 2018 году", - сообщили в компании.

Рейтинг киберугроз по Казахстану возглавляет браузерный майнер JS/CoinMiner, добывающий криптовалюту без ведома пользователя. Скрипты для майнинга встраиваются во вредоносные сайты или скомпрометированные легитимные площадки. Все остальные программы рейтинга продемонстрировали в декабре отрицательную динамику, говорится в отчете.

"На первой строке глобального рейтинга также JS/CoinMiner. Сохраняет положительную динамику троянская программа JS/Redirector, которая используется для перенаправления пользователей на сайты с вредоносным ПО. В декабре 10,17% пользователей ESET NOD32 из Казахстана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО. ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО", - говорится в сообщении.

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