Эксперты сравнили безопасность популярных мессенджеров

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram относительно безопасны, во всех трех приложениях используется сквозное шифрование и содержание переписки остается конфиденциальным, однако некоторые из этих мессенджеров собирают данные пользователей, которые могут передавать третьим лицам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , разработчики всех трех мессенджеров, утверждают, что доступа к перепискам пользователей они не получают, поскольку везде используется сквозное шифрование.

То есть передаваемая информация должна быть недоступна для сторонних лиц. Однако не стоит исключать вероятность санкционированной производителем передачи ключей третьим лицам", - сказал руководитель департамента разработки Cross Technologies Александр Тюрников.

Он пояснил, что у Signal есть преимущество в виде открытого кода, где любой желающий может проверить его на наличие бэкдоров, то есть Signal собирает минимум информации о пользователях, чего не скажешь о Telegram и уж тем более WhatsApp.

Так что если говорить про безопасность, то Signal будет предпочтительнее. Telegram чуть менее безопасен просто в силу возможности получения доступа к некоторой дополнительной информации. WhatsApp в данном случае вызывает наибольшие вопросы", - добавил Тюрников.

Исследователь мобильных угроз в Лаборатории Касперского Виктор Чебышев также считает, что все популярные на сегодняшний день мессенджеры относительно безопасны благодаря системам шифрования.

Однако стоит помнить, что пользователь может столкнуться с атакой на устройство и попыткой его заражения. Поэтому на Android ситуация несколько иная, пользователям стоит быть внимательными. Здесь, например, встроен Accessibility Service. Известно, что злоумышленники эксплуатировали возможности этой службы для того, чтобы собирать данные пользователей. В частности, в прошлом году мы обнаружили сталкерское программное обеспечение, которое могло получать текст входящих и исходящих сообщений из мессенджеров, используя эту штатную функцию", - рассказал он.

Эксперт рекомендует пользователям мобильных устройств придерживаться ряда правил.

Не скачивайте мессенджеры и другие программы из сторонних источников, используйте только официальные магазины приложений. По возможности ознакомьтесь с пользовательским соглашением, бывают ситуации, когда разработчик программы открыто предупреждает о том, что может делиться данными пользователя с третьей стороной. Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений, даже если вам их прислали знакомые. Используйте защитные решения на тех мобильных устройствах, на которых это возможно. Обращайте внимание на то, какие разрешения запрашивает скачанное приложение", - советует он.

Напомним , разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.

Политика WhatsApp привела к массовому переходу пользователей в Telegram. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования мессенджера.

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