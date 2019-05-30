Естественная свежесть, не выходя из дома с кондиционерами LG Electronics

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Стильный дизайн, минимальный уровень шума и экономичное энергопотребление, передает Kazakhstan Today.

В 1968 году самый первый кондиционер оконного типа в Южной Корее произвела компания Gold Star, которая позже станет известна как LG Electronics (LG). 2008 год - компания первой в мире переходит черту в 100 000 000 выпущенных кондиционеров и является абсолютным лидером по продажам бытовых сплит-систем. Сегодня LG предлагает климатическую технику с минимальным уровнем шума и экономичным энергопотреблением. Кондиционеры LG отвечают европейским стандартам качества и безопасности.

Например, LG ARTCOOL Mirror разработан, чтобы идеально сочетаться с минималистичным или классическим стилем Вашего дома. Зеркальная поверхность лицевой панели отражает окружающую обстановку, акцентируя внимание на интерьере и обеспечивая его целостность, а также символизирует безвременность красоты, благодаря прочности стекла.

Кондиционер LG ARTCOOL Gallery - первый в мире дизайнерский кондиционер, который полюбился миллионам пользователей во всем мире. Главная отличительная особенность LG ARTCOOL Gallery - возможность смены изображений на передней панели. Это может быть что угодно: Ваш портрет, семейная фотография или просто любимое произведение искусства. Распределение воздуха осуществляется по принципу 3D, что позволяет направлять поток в стороны и вниз.

Высокоэффективный компрессор Smart Inverter обеспечивает системе более высокую экономическую эффективность и непревзойденную долговечность, устраняя риск неожиданных затрат на техническое обслуживание. Срок гарантии умный инвертор составляет 10 лет. Помимо существенной экономии энергии пользователь получает увеличенный срок службы кондиционера, а также максимальный комфорт от точного поддержания температуры и низкого уровня шума.

Совместимость технологии LG SmartThinQ создает более удобный контроль среды, позволяя виртуально управлять любыми внутренними блоками из любой точки мира. Также через смартфон Вы можете провести дистанционную диагностику и настройку кондиционера.

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