Е-уголовное дело внедрили в ДВД Костанайской области

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Е-уголовное дело внедрили в ДВД Костанайской области07.06.2018
Технологии  15:22

Костанай. 7 июня. Kazakhstan Today - В ДВД Костанайской области в рамках модернизации уголовного процесса начали расследование уголовных дел в электронном формате. Уже окончено производством 147 уголовных дел, передает корреспондент агентства.

"Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Можно взять электронную санкцию суда, за минуты получить справку из госорганов, направить СМС-повестку. Следователь, не выходя из кабинета, может запросить любую информацию и следственные действия", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Ранее начальник областного ДВД Бекет Аймагамбетов сообщил, что планируется приобретение дополнительной техники для внедрения расследования электронных уголовных дел по всей области.

"Все сотрудники следствия и дознания области полностью 100% будут в этом году обеспечены необходимыми техническими средствами на сумму 207 млн тенге. Сейчас Минфин уже провел конкурс. До августа ожидаем поступление компьютеров для следствия и дознания", - проинформировал Аймагамбетов.

Напомним, первыми программу "Е-уголовное дело" апробировали в Астане и Жамбылской области, затем поэтапно во всех регионах Казахстана. Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ к материалам дела будет исключительно у следователя, который ведет дело, и у прокурора.

Кроме того, начальник органа дознания, его заместители, начальники следственных подразделений в режиме реального времени имеют доступ к уголовным делам, расследуемым в электронном формате. Соответственно, осуществляется контроль за своевременным назначением судебных экспертиз, качеством и полнотой, проводимых следственных действий. При этом они дают письменные указания в электронном формате.
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