Фрагменты первой ступени РН "Протон-М" приземлились в пределах отведенной зоны падения - НИЦ "Ғарыш-Экология"

Байконур. 25 декабря. Kazakhstan Today - Фрагменты первой ступени РН "Протон-М" приземлились в пределах отведенной зоны в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 24 декабря 2019 года, в 18.03 по времени Нур-Султана, с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и российским гидрометеорологическим космическим аппаратом "Электро-Л" № 3.

"Пуск состоялся в штатном режиме. Сотрудники РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология", находящиеся в районе падения, сообщают о том, что фрагменты первой ступени РН "Протон-М" приземлились в пределах отведенной зоны Ю-24 (РП № 15, 25), расположенной в Улытауском районе Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе НИЦ "Ѓарыш-Экология".

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