Глава государства дал высокую оценку работе центра "Tech Garden" в Алматы

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В рамках двухдневного визита в Алматы глава государства ознакомился с работой инновационного кластера "Tech Garden", передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена подробная информация о четырех технологических лабораториях, более чем 50 IT-компаниях, а также ряде стартап-проектов, расположенных на территории инновационного кластера, сообщает пресс-служба президента.

Инновационный кластер объединяет 284 организации. Среди них 23 высших учебных заведения, 25 научно-исследовательских центров, два технопарка, институт развития, 166 компаний, входящих в состав СЭЗ "Парк инновационных технологий", объединенный инвестиционный фонд и 66 организаций.

Глава государства дал высокую оценку работе центра "Tech Garden" и пожелал успеха в дальнейшей работе, отмечает пресс-служба.

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