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Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета в стране

27.10.2021, 20:44 6427
Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета в стране
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум "Digital Bridge" на тему "Digital Era Lifestyle", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе посещения президенту презентовали аллею стартапов и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание комиссии по вопросам внедрения цифровизации, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Заслушав участников встречи, глава государства выступил с речью, отметив, что практическая, прикладная цифровизация - наша стратегическая задача и государственный приоритет.
 
Исходя из этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сконцентрироваться на ряде приоритетных задач. В частности, глава государства указал на важность постоянной актуализации содержания госуслуг.
 

Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. "Цифра" должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью", - считает президент.

 
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с НПП "Атамекен" провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения он выделил две наиболее проблемные сферы - строительство и земельные отношения.
 
Говоря о ситуации в строительной отрасли, глава государства заявил о необходимости поэтапного перехода от бумажных документов к цифровому формату при подготовке технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и государственной экспертизы.
 

Предстоит обеспечить современное нормативное-правовое регулирование применения BIM-технологий. Это существенно сократит сроки, уменьшит коррупциогенность этой сферы и, конечно, снизит стоимость строительства. Прошу правительство определить данную сферу в качестве одного из приоритетов работы Цифрового офиса", - сказал он.

 
В земельной сфере, как полагает президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести данную информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.
 

Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую "ни в какие ворота не лезет", вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты", - сказал глава государства.

 
Президент подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что общестрановой "цифровой прыжок" невозможен без участия бизнес-сообщества, а конкурентоспособность компаний уже давно определяется уровнем их цифровизации.
 

По оценке "Siemens", 80% отечественных промышленных предприятий имеют крайне низкий уровень автоматизации - на уровне Индустрии 2.0. Напомню, мы живем в эпоху Индустрии 4.0. Это комплексный вызов, четкий и внятный ответ на который должен быть сформирован как с концептуальной, так и с практической точек зрения. Следует расширять эффективные инструменты поддержки цифровых решений, в первую очередь, в обрабатывающем секторе", - сказал глава государства.

 
Отдельный блок в речи президента был посвящен конкурентоспособности отечественной IT-индустрии. Как считает Касым-Жомарт Токаев, практически весь отечественный бизнес в этой сфере ориентирован на внутренний рынок, во многом - на удовлетворение спроса государственного и квазигосударственного секторов.
 

Экспорт IT-решений может и должен стать одним из значимых направлений диверсификации отечественной экономики. Первые шаги мы уже сделали. Сегодня на выставке мы видели конкурентоспособные IT-продукты, а также сильные молодые IT-команды. Им следует всемерно помогать", - сказал глава государства.

 
Президент также обратил внимание на качество IT-образования, назвав этот вопрос задачей национального масштаба.
 

Поручаю правительству рассмотреть вопрос привлечения частных IT-школ к массовой подготовке IT-кадров. Отдельного внимания требует система повышения IT-квалификаций в государственном управлении. Государственные служащие должны понимать технологические тренды, уметь системно анализировать события и данные. Они должны говорить с IT-бизнесом на одном языке", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета и связи в стране.
 

Для многих уже стало нормой продавать "кота в мешке". Рекламируются одни параметры Интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, может достигать 40-50%. Этот, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Поручаю правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?" - поручил выяснить он.

 
Другой важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных.
 

Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан", - сказал президент.

 
В заключение глава государства поблагодарил всех членов комиссии и приглашенных экспертов за содержательный диалог, выразив уверенность в том, что участие всех стейкхолдеров позволит вывести работу комиссии на новый уровень и обеспечить цифровую трансформацию Казахстана.
 

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Скорость мобильного интернета в Казахстане с начала года увеличилась на 63%

27.10.2021, 10:49 14716
Скорость мобильного интернета в Казахстане с начала года увеличилась на 63%
Фото: itumnik.ru
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - С начала года скорость мобильного интернета в Казахстане увеличилась на 63%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает finprom.kz, в глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на 21 строчку за год и занял 80 место.
 

В сентябре текущего года в рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на три строчки за месяц и занял 80 место. При этом за год страна улучшила позицию на сразу 21 строчку. С начала года скорость интернета в РК увеличилась с 19,52 до 31,74 Мегабит в секунду, то есть рост составил 62,6%", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что среди стран Центральной Азии Казахстан лидирует по скорости мобильного интернета. Так, Кыргызстан занял 103 место, Узбекистан - 120, Таджикистан - 129. С заметным отрывом наша страна обошла и партнёров из ЕАЭС - Россию (90 место) и Беларусь (119 место).
 
Лидерами в рейтинге остаются ОАЭ, Южная Корея, Норвегия, Катар и Китай.
 
По итогам первого полугодия текущего года в стране насчитывалось 24,2 млн абонентов сотовой связи - на 1,2% больше, чем в прошлом году. Среди операторов мобильной связи РК наибольший рост количества абонентов наблюдается у Kcell (плюс 2,1% за год, до 8 млн). Тем временем количество абонентов Beeline увеличилось на 2,07% - до 9,6 млн. У Tele2/Altel количество абонентов составило 6,5 млн.
 

В целом, согласно существующим прогнозам, в период с 2019 по 2025 годы число пользователей мобильного интернета увеличится на 54%. Предполагается, что к тому времени 3G-сервисы будут составлять только 28% от общего рынка. При этом львиная доля (60%) будет приходиться на технологии 4G, а новые сети 5G охватят уже 12% рынка. Высока вероятность того, что после долгожданного запуска сети 5G в 2021 году подавляющее большинство мобильных соединений к 2029 году уже будет осуществляться именно через эту сеть", - сообщают аналитики.


Ранее сообщалось, что в Алматы и Нур-Султане операторы связи тестируют 5G Интернет.
 

90% государственных услуг перешли в электронный формат - Мусин

25.10.2021, 14:11 34723
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в рамках "Правительственного часа" в мажилисе рассказал о совершенствовании процессов оказания государственных услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра, на сегодняшний день 90% государственных услуг (624 из 690 госуслуг) оказываются в электронном формате. При этом Министерство принимает меры для того, чтобы казахстанцы могли получать госуслуги не только на портале eGov и в ЦОНах, но и через другие каналы и платформы. С учетом массового использования смартфонов, МЦРИАП внедряет новые сервисы для упрощения процесса получения госуслуг, исключая лишние барьеры и бумажную волокиту, а также выводит госуслуги на популярные мобильные платформы среди граждан. 
 

Одним из нововведений является новый формат работы ЦОНов, а именно - получение услуг без физического посещения ЦОНа, только по видеозвонку, что в дальнейшем позволит разгрузить очереди в ЦОНах. Также услуги по регистрации или перерегистрации автомобиля уже доступны через приложения банков, и клиентам не нужно идти в спецЦОН. В мобильном приложении eGov реализован сервис "Цифровые документы", где доступны 18 видов документов в электронном формате. Их можно предъявлять во всех ЦОНах Казахстана, в аэропортах, банках, на железнодорожных вокзалах и в отделах обслуживания мобильных операторов. На данный момент сервисом "Цифровые документы" пользуются 5,3 млн казахстанцев", - рассказал министр. 

 
В частности, по итогам сентября 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта составила 167 561, онлайн-оформления увеличились до 36% (63 057 заявок).
 
Для повышения качества оказания госуслуг Центр цифровой трансформации при МЦРИАП внедряет новые подходы и анализирует жизненные ситуации. В их числе проактивное оказание услуг для граждан, вывод услуг на популярные среди казахстанцев приложения банков, применение цифровых документов, биометрическая идентификация. 
 
Мусин также подчеркнул, что изменился подход к работе госорганов с обращениями граждан. 
 

Раньше было много различных каналов для подачи обращений, чиновники могли отписывать запросы друг другу, существовала неудобная система подачи исков в суд. Казахстанцам приходилось бегать по инстанциям и собирать кипу различных документов. Решить эти вопросы помогает созданная система электронных обращений "e-Otinish". Это единая информационная система для всех обращений граждан, которые рассматриваются в рамках вступившего в силу Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК). "e-Otinish" позволяет отслеживать и контролировать ход обращения и в случае неудовлетворительного ответа обжаловать ответ госоргана". 

 
Мусин также рассказал, что сейчас в четырех регионах РК (Акмолинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях) тестируется пилотный проект - мобильное приложение "ЦОН". 
 

Уже скоро казахстанцы смогут пользоваться мобильным приложением "ЦОН". В сентябре был утвержден список госуслуг, которые в пилотном режиме будут доступны через приложение. На первом этапе 24 оператора в четырех регионах через видеозвонок будут предоставлять госуслуги гражданам. Это совершенно новый формат работы ЦОНов", - отметил Мусин.

 
В новом приложении будут доступны следующие функции: 
 
- проведение QR-оплаты, что исключает необходимость ожидать очереди в кассы; 
 
- осуществление SMS-уведомления о смене прописки: 
 
1) при прописке граждан собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал; 
 
2) гражданин, которого выписали, также получает соответствующее сообщение. 
 
Сервис позволяет предотвратить регистрацию посторонних лиц и предупредить граждан о снятии с прописки.
 
Кроме того, МЦРИАП планирует переход на мультиплатформенную модель цифровизации. Данная модель позволит решить проблему с разрозненностью и интеграцией 400 информационных систем различных госорганов, что приведет к открытости и ориентированности на потребности граждан в сфере государственной деятельности. 
 

Группа компаний "Камкор Менеджмент" займется производственной кооперацией с российским АО "Тулажелдормаш"

22.10.2021, 14:46 58726
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Группа компаний "Камкор Менеджмент" и АО "Тулажелдормаш" (группа ПТК) проработали план производственной кооперации. Об этом сообщил директор по продажам российского машиностроительного холдинга Антон Чернов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь не имеющая аналогов в мире путевая техника в рамках экспортных поставок предложена на принципах контракта жизненного цикла, с пакетом комплексного пост-гарантийного сопровождения и локализацией сервисных мощностей. Рады, что наши казахстанские партнеры готовы к высокотехнологичной и производственной поддержке этой работы", - сказал Антон Чернов, подводя итоги визита в Казахстан.

 
В ходе поездки российские железнодорожные машиностроители посетили Шуское депо по ремонту и сервисному обслуживанию путевых машин компании "Темиржол Жондеу", Атбасарский электровозоремонтный завод и Астанинское локомотиворемонтное депо компании "Камкор Локомотив". 
 
АО "Тулажелдормаш" (группа ПТК) один из крупнейших машиностроительных холдингов железнодорожной сферы России. На производственных мощностях компании производится путевая техника, с не имеющими мировые аналоги характеристиками, предназначенная для строительства, ремонта и обслуживания железнодорожного пути.
 

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