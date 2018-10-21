Глава МОАП пригласил высокотехнологичные китайские компании к участию в прорывных проектах в Казахстане

Астана. 21 октября. Kazakhstan Today - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в военно-технической и космической сферах, а также в области кибербезопасности. При этом особый акцент был сделан на дальнейшей реализации Соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного в Астане в сентябре 2013 года, сообщила пресс-служба МОАП.

"Казахстанская сторона пригласила высокотехнологичные китайские компании принять участие в реализации взаимовыгодных прорывных проектов в вышеуказанных сферах деятельности", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по информации пресс-службы, в МОАП РК прошла встреча с председателем совета директоров - генеральным директором турецкой компании ASELSAN Халуком Гёргюном.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития cовместного предприятия "Казахстан Аселсан инжиниринг". Отмечено, что с начала функционирования этого совместного проекта компания ASELSAN вложила инвестиций в предприятие на сумму $40 млн", - сообщили в МОАП.

Отмечается, что сегодня компания ASELSAN является крупнейшим оборонно-промышленным предприятием Турции и занимает 58-ю строчку в рейтинге из 100 лучших оборонных компаний мира (Defense News Top 100).

В декабре 2013 года в Астане запущено совместное предприятие ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг". Первая партия продукции выпущена в январе 2014 года. Сегодня на заводе трудятся свыше 100 специалистов, запущены все производственные линии. ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг" (дочернее предприятие АО "НК "Казахстан инжиниринг") производит для казахстанских силовых структур электронные и электронно-оптические изделия: системы связи, тепловизоры, дневные и ночные прицелы для стрелкового оружия, а также системы электронной стабилизации стрельбы.

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