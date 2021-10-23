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Группа компаний "Камкор Менеджмент" займется производственной кооперацией с российским АО "Тулажелдормаш"

22.10.2021, 14:46 11395
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Группа компаний "Камкор Менеджмент" и АО "Тулажелдормаш" (группа ПТК) проработали план производственной кооперации. Об этом сообщил директор по продажам российского машиностроительного холдинга Антон Чернов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь не имеющая аналогов в мире путевая техника в рамках экспортных поставок предложена на принципах контракта жизненного цикла, с пакетом комплексного пост-гарантийного сопровождения и локализацией сервисных мощностей. Рады, что наши казахстанские партнеры готовы к высокотехнологичной и производственной поддержке этой работы", - сказал Антон Чернов, подводя итоги визита в Казахстан.

 
В ходе поездки российские железнодорожные машиностроители посетили Шуское депо по ремонту и сервисному обслуживанию путевых машин компании "Темиржол Жондеу", Атбасарский электровозоремонтный завод и Астанинское локомотиворемонтное депо компании "Камкор Локомотив". 
 
АО "Тулажелдормаш" (группа ПТК) один из крупнейших машиностроительных холдингов железнодорожной сферы России. На производственных мощностях компании производится путевая техника, с не имеющими мировые аналоги характеристиками, предназначенная для строительства, ремонта и обслуживания железнодорожного пути.
 

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Вопросы внедрения цифровизации рассмотрели в правительстве

20.10.2021, 16:53 28621
Вопросы внедрения цифровизации рассмотрели в правительстве
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложили о ходе работы по созданию информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН).
 

ЕГКН консолидировал 226 разрозненных баз данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) и государственной базы данных "Регистр недвижимости" (ГБД РН). Доступ к информации о земельном фонде и объектах недвижимости предоставляется посредством публичной кадастровой карты, которая работает в онлайн-режиме и к настоящему времени наполнена на 93,6%. В мае запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений в тестовом режиме. Ввод ЕГКН в промышленную эксплуатацию планируется осуществить до конца 2021 года", - сообщили министры. 

 
В дальнейшем будет сформирована единая платформа, объединяющая ЕГКН, информационные системы государственного градостроительного кадастра, "Адресный регистр" и региональные геоинформационные системы. 
 
В свою очередь, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил о ходе работы по созданию Национального банка данных минеральных ресурсов РК. Данная информационная система обеспечит инвесторам доступность геологических данных по месторождениям Казахстана в онлайн-режиме. Выдача лицензий недропользования будет полностью автоматизирована по принципу "первый пришел - первый получил". 
 

Для госорганов будут доступны инструменты мониторинга недропользователей и аналитики. К настоящему времени внедрение цифровизации позволило исключить такие процессы, как ознакомление с фондовой информацией, подача заявки, подписание соглашения, предоставление копий геологической информации, что сократило срок процедуры получения информации о недрах с 6 месяцев до 1 рабочего дня. ИС "Национальный банк данных минеральных ресурсов РК" планируется внедрить до конца 2022 года". 

 
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов доложил о ходе работ по внедрению пилотного проекта "социального кошелька", предусматривающего начисление социальных выплат в виде электронных денег Нацбанка на электронные кошельки, открытые на базе индивидуальных идентификационных номеров граждан. В качестве инфраструктуры выступит "Система мгновенных платежей".
 

Данный проект позволяет усовершенствовать инструменты социальной поддержки населения и обеспечить возможность проактивного зачисления платежей на счета получателей. Пилотный проект будет внедрен в декабре 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию - в 2022 году, интеграция "социального кошелька" с Национальной товаропроводящей системой - в 2023-2024 годах.

 
Участники заседания также рассмотрели вопросы подготовки к 2025 году не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. В течение пяти лет планируется открыть 20 инновационных школ программирования в регионах РК, передать 50 региональных вузов под шефство IT-компаний и профильных IT-вузов, выделить 20 тыс. грантов школам программирования. При этом с 2023 года во всех средних школах Казахстана планируется внедрить проект "Виртуальный учитель" по предмету "Информатика", который в настоящее время апробируется в 150 школах ВКО с включением данного предмета в ЕНТ.
 
Глава правительства поручил обеспечить своевременность и качество реализации всех проектов по цифровизации экономики, подготовке кадров и развитию IT-отрасли.
 

В Казахстане приземлился киноэкипаж "Союз МС-18"

17.10.2021, 10:51 62155
В Казахстане приземлился киноэкипаж "Союз МС-18"
Фото: твиттер Роскосмоса
КЫЗЫЛОРДА. 17 ОКТЯБРЯ - Киноэкипаж, в который входят россияне космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на "Союз МС-18", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как следует из трансляции "Роскосмоса", в 03.54 по времени Нур-Султана Пересильд, Новицкий и Шипенко закрыли люки между модулем "Наука" и кораблем "Союз МС-18". Перед этим они попрощались с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. 
 
Космический корабль отстыковался от МКС и начать путь к Земле. Затем последовало торможение для спуска с орбиты. Как уточнил космонавт Новицкий, все участники полета чувствуют себя хорошо. 
 

На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо", - отметил он в эфире.

 

Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 10.35 экипаж приземлился в степи в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.

 
После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" поможет выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
 
Экипаж прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов" - первой в истории картины, созданной в космосе. По сюжету девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.



 

Личные данные казахстанцев утекли в Сеть из-за вредоносной программы Snake Keylogger

13.10.2021, 16:20 87373
Личные данные казахстанцев утекли в Сеть из-за вредоносной программы Snake Keylogger
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Шпионская программа Snake Keylogger стала причиной утечки учетных записей казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информация о записях пользователей, скомпрометированных при помощи вредоносной программы на зараженных личных компьютерах, поступила в Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, сообщили в пресс-службе компании. 

В основном, компрометации подверглись авторизационные данные от личных кабинетов таких популярных интернет-сервисов, как Mail.ru, VK.com, Faberlic, Lamoda, Chocofood, Pinterest, Apple ID и т.д. Также среди них оказались данные от корпоративных электронных ящиков и учетные записи ломбардов, предположительно используемых для проведения финансовых операций.
 

Анализ данных показал, что в ПО содержится 28 565 строк данных (в том числе и повторяющиеся данные) с информацией о 131 паре уникальных связок логинов/паролей для авторизации на различных интернет-ресурсах и популярных сервисах. Стоит отметить, что большая часть скомпрометированных данных потеряла свою актуальность, а на некоторых сервисах необходимо пройти двухфакторную авторизацию. Получив скомпрометированные данные, преступник может под вашим именем заниматься всеми видами мошенничества. Используя эти данные, можно получить доступ к средствам на банковских картах жертвы, а также взять кредиты в нескольких финансовых организациях на имя пострадавшего. Злоумышленники могут совершить и другие юридические действия: незаконные манипуляции с чужой недвижимостью, перевод долгов, открытие так называемых фирм-однодневок".

 
Основной причиной утечки данных с личных компьютеров пользователей эксперты KZ-CERT считают несоблюдение основных правил кибергигиены.
 
KZ-CERT направила уведомления организациям об утечке учетных данных их клиентов с соответствующими рекомендациями.
 
Чтобы защитить себя от действий злоумышленников KZ-CERT рекомендует пользователям:
 
- связаться со службой поддержки того сервиса, где произошел взлом. Например, в случае с Facebook есть соответствующая страница. У больших сетевых сервисов не всегда есть телефон, но всегда есть инструменты для восстановления доступа к учетной записи (например, форма обратной связи); 
 
- проинформировать банк/кредитную организацию. Следует позвонить во все финансовые учреждения, где у вас есть учетные записи, в случае, если вы не уверены на 100%, что не использовали одни и те же аккаунты в разных сервисах;
 
- установить качественное антивирусное программное обеспечение для обеспечения безопасности в Интернете: убедитесь, что оно включает превентивную защиту от новых угроз, а не только базовую антивирусную защиту; 
 
- не переходить по подозрительным/неизвестным ссылкам в нежелательных сообщениях. Всегда лучше вводить URL-адрес прямо в браузере, чтобы избежать попадания на фишинговый сайт; 
 
- использовать менеджер паролей;
 
- использовать двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Все чаще онлайн-провайдеры помогают защитить вашу учетную запись, требуя ввести одноразовый код, а также обычный пароль (например, код, отправленный по SMS на ваше мобильное устройство);
 
- внимательно следить за своими различными учетными записями на предмет подозрительной активности и немедленно связаться с поставщиками, если таковая имеется. 
 
Для справки: 

Snake Keylogger - модульный кейлоггер, вредоносная программа, используемая для кражи данных учетных записей с возможностью их отправки на электронную почту злоумышленника. Основная функция кейлоггера - записывать нажатия клавиш пользователей на устройствах и передавать собранные данные злоумышленникам.
 

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