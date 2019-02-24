Холодильник InstaView Door-in-Door™ от LG Electronics - любовь с первого взгляда

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сделайте самый романтичный подарок любимому человеку на День святого Валентина, передает Kazakhstan Today.

Сегодня никто даже не подозревает, насколько упрощает жизнь привычный в нашем доме холодильник. А ведь когда-то для хранения скоропортящихся продуктов люди выкапывали глубокие подвалы и колодцы, так как там температура гораздо ниже, чем в доме. Сооружали специальные помещения, куда складывали кубы льда, накрывая их соломой.

Великие умы бились над созданием уникальной холодильной машины. И только в 1873 году немецкий учёный Карл фон Линде изобрел способ непосредственного охлаждения воздуха в замкнутом пространстве.

Прошло много лет, прежде чем первая холодильная машина эволюционировала в совершенный, стильный, высокотехнологичный холодильник LG InstaView Door-in-Door™.

Собрались в магазин? Опытные хозяйки советуют, прежде чем идти за покупками, проверить наличие продуктов в холодильнике. С LG InstaView Door-in-Door™ Вам не придется каждый раз открывать его и выпускать холодный воздух. Достаточно постучать по его инновационной дверце. Стекло станет прозрачным, и все содержимое холодильника будет как на ладони.

Уксус, пищевая сода, активированный уголь - забудьте про эти народные средства от неприятного запаха в холодильнике! LG InstaView Door-in-Door™ оснащен интеллектуальным воздушным 5-этапным фильтром Hygiene FRESH который устраняет большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии.

Какие только лайфхаки не придумали находчивые хозяйки, чтобы сохранить свежесть продуктов! Например, поместить зелень в стеклянные банки, а затем убрать в холодильник. Возможно, в простом холодильнике этот способ будет полезен. С холодильником LG InstaView Door-in-Door™ не нужно делать двойную работу. Технология FRESH Balancer поддерживает оптимальный уровень влажности для хранения овощей, фруктов и зелени.

Лишняя влага, испарившаяся из овощей и фруктов, собирается в виде конденсата на специальной верхней крышке ящика Moist Balance Crisper, а затем равномерно распределяется между продуктами, дольше сохраняя их свежесть.

И не переживайте за счета на электричество - уникальный инверторный линейный компрессор LG InstaView Door-in-Door™ работает бесшумно и снижает уровень энергопотребления примерно на 32%.

Инновации в сфере технологий меняют нашу жизнь к лучшему, освобождая от бытовых обязанностей по дому, чтобы мы могли жить и наслаждаться тем, что нам действительно нравится.

Холодильник LG InstaView Door-in-Door™, пожалуй, станет самым ценным подарком на День влюбленных!

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