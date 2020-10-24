Huawei представляет серию смартфонов с широким набором инновационных функций

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Huawei Consumer Business Group (BG) представляет серию смартфонов Huawei Mate 40, получившую широкий набор инновационных функций, передает Kazakhstan Today.

Оснащённые передовыми технологиями модели Huawei Mate 40 Pro+ и Huawei Mate 40 Pro поднимают линейку HUAWEI Mate на новый уровень качества и возможностей использования. Устройства впервые получили 5-нанометровые 5G-процессоры, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и культовый дизайн Space Ring Design, вдохновленный тематикой космоса.

Каждый год флагманская серия смартфонов Huawei Mate объединяет все самые передовые технологии. Даже в такие непростые времена мы стремимся к созданию лучшего будущего и повышению качества жизни пользователей за счёт развития технологий связи и искусственного интеллекта. Мы продолжим тесно сотрудничать с партнёрами из различных отраслей для создания универсальной экосистемы взаимодействия устройств Seamless AI Life, доступной для пользователей по всему миру", - сказал исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю.

Смартфоны Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ сочетают узнаваемый дизайн с инновационными технологиями и точностью сборки. При проектировании устройств инженеры Huawei следовали принципу "функция определяет форму". Безрамочный экран Huawei I Horizon Display с закругленными на 88 градусов гранями и плавные изгибы корпуса позволяют с комфортом держать устройство в руке. Смартфоны получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP 68, возможность использования как физических, так и виртуальных кнопок громкости, а также усовершенствованные алгоритмы фильтрации ошибочных касаний.

Экраны Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ имеют уменьшенный вырез, в котором, помимо широкоугольной фронтальной камеры, расположены датчик жестов и сенсор для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock.

Задняя панель устройств оформлена в космическом стиле, ставшим продолжением "круглого" симметричного дизайна предыдущих моделей линейки HUAWEI Mate. Смартфоны серии HUAWEI Mate 40 доступны в черном и белом исполнении, а также в переливающемся оттенке "мистический серебристый" с эффектом изменения цвета. Также есть два варианта отделки корпуса искусственной кожей: в оливковом и ярко-желтом оттенках. Задняя панель HUAWEI Mate 40 Pro+ выполнена из прочной технологичной керамики с нанопокрытием чёрного или белого цвета.

Смартфоны серии Huawei Mate 40 построены на базе высокопроизводительных процессоров Kirin 9000 с полной поддержкой 5G связи, способных справляться с ресурсоёмкими приложениями и работать в режиме многозадачности.

24-ядерный процессор Mali-G78 GPU - самый мощный графический модуль, доступный на сегодняшний день в устройствах Huawei. Он обеспечивает плавную обработку сложной графики и захватывающие впечатления от игрового процесса. Экран с частотой обновления 90 Гц дополнен сенсорной панелью с частотой дискретизации 240 Гц, а усовершенствованный линейный двигатель обеспечивает реалистичную реакцию на касания, соответствующую визуальному ряду. Аудиосистема смартфонов укомплектована двумя динамиками, создающими чистое стереозвучание с мощными басами.

Система камер смартфонов серии Huawei Mate 40 была разработана в сотрудничестве с компанией Leica и получила ряд существенных улучшений, среди которых сверхширокоугольный объектив, основная камера высокого разрешения, усовершенствованный телеобъектив и многое другое. Благодаря двойному кинообъективу и двойной сверхширокоугольной камере, пользователи могут создавать яркие широкоугольные видео и фотографии как при помощи основной, так и с помощью фронтальной камер смартфонов.

Знаковая особенность моделей Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ - высокое качество видеосъёмки. Основная и фронтальная камеры с кинообъективами имеют соотношение сторон 3:2. Функция Steady Shot позволяет получать чёткие, детализированные кадры в формате 4K, а технология XD Fusion HDR Engine обеспечивает оптимальный баланс экспозиции даже при съёмке в экстремально контрастных условиях освещения. Также стоит отметить новые функции Tracking Shot и Story Creator, позволяющие создавать кинематографические эффекты. В снятые видеоролики можно добавить фоновую музыку и фильтры. Серия Huawei Mate 40 получила функции направленного микрофона Audio Focus и Audio Zoom, а также возможность записи звука с подключенных по Bluetooth внешних устройств.

По сравнению с предыдущими моделями, сверхширокоугольная камера с кинообъективом серии Huawei Mate 40 имеет более широкий угол обзора и повышенную детализацию, а также она получила алгоритмы коррекции искажений, позволяющие снимать красивые реалистичные пейзажи. Дополнительной коррекции искажений подвергаются также лица и общие пропорции людей на снимках, что позволяет применять сверхширокоугольный объектив для съёмки в самых разнообразных сценариях. Помимо широкоформатных камер, Huawei Mate 40 Pro оснащен камерой с телеобъективом перископной конструкции, поддерживающим 10-кратное гибридное зуммирование и 50-кратное оптическое зуммирование, а модель Huawei Mate 40 Pro+ получила двойной телеобъектив с 20-кратным гибридным зуммированием и 100-кратным оптическим зуммированием соответственно.

Фронтальная камера с поддержкой видеосъемки в формате 4K открывает новые возможности. Она позволяет создавать три вида видеороликов: от близкого и личного до сверхширокоформатного. Функция съёмки видео с замедлением расширяет сферу применения фронтальной камеры Huawei Mate 40, позволяя находить интересные сюжеты в привычном окружающем мире.

Новые смартфоны получили интеллектуальную функцию управления жестами, которая позволяет выполнять некоторые действия, не прикасаясь к экрану. Например, для вывода устройства из спящего режима достаточно просто провести рукой над экраном, а управлять интерфейсом можно с помощью движений руки влево, вправо, вверх или вниз. С помощью жеста можно также ответить на входящий вызов.

Новая функция активации с помощью взгляда позволяет разблокировать смартфон, просто посмотрев на него. При этом пользователь может настроить интерактивный домашний экран так, чтобы получать важную для него информацию с первого взгляда. Таким же способом можно приглушить звук входящего вызова. Кроме того, пока экран находится в поле зрения пользователя, смартфон отключает автоматический переход в спящий режим.

В сочетании с возможностями экосистемы Huawei "1+8+N", функция "Мультискрин" обеспечивает новый уровень удобства и эффективности для тех, кому необходимо работать одновременно с несколькими устройствами. Она позволяет запускать одновременно до трех приложений и выводить экран смартфона на ноутбук, обеспечивая новый уровень совместимости. А когда нужно продемонстрировать экран своего смартфона другим пользователям, достаточно одного нажатия на выпадающую панель управления режимом Multi Device.

Операционная система EMUI 11 предлагает комплексные решения для защиты конфиденциальности и безопасности пользователей. Среди них несколько новых функций. Например, при отправке изображений пользователи могут легко удалять из файлов личные данные, такие как местоположение, время съёмки и сведения об устройстве. Функция Note Lock защищает содержимое личных заметок с помощью PIN-кода или биометрических данных.

Смартфоны серии Huawei Mate 40 оснащены фирменными сервисами Huawei Mobile Services, которые повышают удобство и безопасность использования устройств за счёт технологий искусственного интеллекта.

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