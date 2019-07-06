Huawei с 30 партнерами объявили о запуске 5G-детерминированного сетевого альянса

Шанхай. 5 июля. Kazakhstan Today - Компания Huawei вместе с 30 партнерами объявили о запуске 5G-детерминированного сетевого альянса и отраслевой инновационной базы на Mobile World Congress Shanghai 2019, передает Kazakhstan Today.

С 26 по 28 июня в Китае прошел Всемирный мобильный конгресс в Шанхае (MWC) 2019. На MWC съехались 550 мировых компаний из 110 стран, чтобы обсудить 5G, интернет вещей, развитие искусственного интеллекта, big data, индустрию 4.0, цифровое доверие и безопасность данных. MWC 2019 - это крупнейшая мировая выставка в телекоммуникационной сфере, организатором которой является ассоциация GSMА. В рамках трехдневного мероприятия компания Huawei провела саммит 5G is ON ("Мир на пороге 5G"), посвященный тому, как технология 5G способствует цифровой трансформации, сообщили в пресс-службе компании Huawei.

По информации пресс-службы, в рамках саммита компания Huawei поделилась своими лучшими решениями и примерами внедрения сетей 5G, оптимизации и предоставления услуг с глобальными операторами и партнерами. Компания затронула несколько тем, включая полный охват 5G, упрощенные сайты 5G, разработку сервисов, построенных на базе сети пятого поколения, отраслевые приложения и операции на базе искусственного интеллекта.

Было отмечено, что Huawei стремится поддерживать операторов с быстрым, масштабным коммерческим развертыванием сетей 5G и расширять границы бизнеса. Это поможет всем отраслям внедрить 5G и создать будущее с интеллектуальными возможностями подключения.

В частности, исполнительный директор совета директоров и президент подразделения по работе с телекоммуникационными операторами компании Huawei Райан Дин выступил с программной речью под названием "Интеллектуальные технологии и 5G - катализатор роста".

"На сегодняшний день Huawei уже заключила 50 контрактов на внедрение 5G и поставила более 150 000 базовых станций. Коммерческие сети нового поколения все активнее используются по всему миру. С начала года многие страны, включая Южную Корею, Великобританию, Швейцарию, Италию и Кувейт, запустили подобные сети 5G - и две трети из них были созданы Huawei. Технологии связи нового поколения становятся все популярнее и используются в самых разных отраслях, что позволяет проводить масштабные проекты по цифровой трансформации и повышать эффективность работы. Модульные и комплексные решения Huawei предоставляют операторам связи уникальные возможности построения экологически безопасных, конвергентных и экономичных коммерческих сетей 5G, что помогает добиться постоянного роста бизнеса", - сказал Райан Дин.

Кроме того, компания Huawei и более 30 отраслевых партнеров совместно провели церемонию открытия 5G-детерминированного сетевого альянса и отраслевой инновационной базы. Создание альянса откроет новую главу для разработки 5G, ускорит коммерческое развертывание сети и отраслевых приложений. Работая вместе, члены альянса будут в полной мере использовать возможности дифференцированной и детерминированной сети 5G, а также отраслевую инновационную базу для инкубации более инновационных решений и приложений 5G.

"5G означает больше возможностей для оцифрованной отрасли, а сети пятого поколения обеспечат надежную, предсказуемую сетевую среду для отраслевых приложений. Мы продолжаем идти в ногу с дифференцированными и детерминированными требованиями к отраслям. Альянс 5G по детерминированным сетевым разработкам нацелен на объединение отраслевых партнеров для содействия открытому сотрудничеству между партнерами всех уровней, внедрение передового опыта в отраслевых приложениях и способствование здоровому и устойчивому развитию отраслей", - отметила в своем выступлении президент линейки продуктов Huawei Cloud Core Network Ши Цзилинь.

В пресс-службе подчеркнули, что Huawei является первой компанией в отрасли, кто предложил идею детерминированных сетей. На базе ключевых технологий, таких как Cloud Native, распределенную архитектуру, динамическую интеллектуальную сетевую нарезку и гетерогенную сверхэффективную MEC, 5G детерминированная сеть использует единое облако для удовлетворения дифференцированных сетевых требований и детерминированных обязательств SLA в разных отраслях промышленности, чтобы обеспечить оптимальный пользовательский опыт, продвигая тысячи отраслевых инноваций.

Также на саммите Райан Дин представил видеоролик, демонстрирующий, как с помощью 5G можно связать различные отрасли, например, умный транспорт, умную систему правопорядка, умное здравоохранение, умные развлечения и умные порты. Huawei предлагает широкий спектр модульных и комплексных решений, включая Massive MIMO, Blade Site и BookRRU, которые помогут международным операторам связи создавать экологически безопасные, конвергентные и экономичные сети 5G. Они потребляют так мало энергии, что коэффициент полезного действия передачи одного бита информации увеличивается в 25 раз. Решения Huawei поддерживают как автономную, так и неавтономную архитектуру и позволяют использовать терминалы, работающие на любой радиочастоте. Активные антенные системы на 55% меньше и на 23% легче, чем традиционные радиочастотные блоки, подключенные к антенне, поэтому операторам легче добиться полного покрытия сети, используя уже имеющиеся оборудование. Это повышает качество обслуживания пользователей в плотно заселенных областях и позволяет предоставлять различные услуги для компаний. Согласно прогнозам, в 2019 году рост популярности 5G превысит аналогичный показатель для всех предшествующих технологий беспроводной связи.

По мере того как глобальная цифровизация ускоряется благодаря новым технологиям, таким как 5G, искусственный интеллект и Интернет вещей, человечество вступает в полностью связанный интеллектуальный мир. Таким образом, телекоммуникационная отрасль, являющаяся краеугольным камнем интеллектуальной связи, вступила в новый цикл развития. Чтобы учесть эти изменения, компания Huawei установила стенды в зале N1 с темой "5G is ON, подключение интеллектуального будущего", где глобальные отраслевые компании и лидеры общественного мнения обменялись идеями, поделились знаниями и обсудили возможности и проблемы сектора.

Также во время Всемирного мобильного конгресса была представлена обновленная информация о глобальной коммерциализации 5G, комплексных продуктах и решениях 5G, а также о том, как они помогают решать практические проблемы оператора с точки зрения охвата 5G, компоновки площадок, операций и развитие сервиса. Huawei также совместно с китайскими операторами продемонстрировала текущие приложения 5G в различных отраслях промышленности и приложения Cloud VR и Cloud AR, благодаря которым гости смогли ощутить изменения, которые 5G вносит в жизнь общества, рассказали в компании.

Кроме того, во время MWC-2019 в Шанхае подразделение Huawei по консьюмерскому направлению установило демозону, где был представлен ряд популярных продуктов компании, включая смартфоны, такие как Huawei P30, планшеты и часы, а также серия планшетов M6, недавно запущенная в Ухане. В компании подчеркнули, что Huawei будет и впредь общаться с потребителями и со всем миром, предлагая лучшие продукты, услуги, технологии и инновации.

Huawei - ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Компания поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.

В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

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