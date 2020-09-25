Huawei анонсировала уникальную систему модернизации правительств и предприятий

Шанхай. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Шанхае в ходе второго дня конференции Huawei Connect 2020 компания анонсировала систему Intelligent Twins - первую в истории систематизированную эталонную архитектуру для интеллектуальной модернизации правительств и предприятий, передает Kazakhstan Today.

Теперь клиенты и партнеры Huawei могут вырабатывать собственные интеллектуальные решения на базе системы Intelligent Twins, чтобы проводить преобразования в любой желаемой отрасли.

Основа Intelligent Twins - облачный сервис, ядро - искусственный интеллект. На основе взаимодействия - в облаке, в Сети, на граничном узле и на устройстве - с помощью Intelligent Twins создается интеллектуальная открытая система, которая способна к восприятию во всех измерениях и совместной работе в любых сферах деятельности. Система обеспечивает точное суждение и непрерывную эволюцию.

Так, например, умную систему сейчас планируют внедрять в китайском городе Шэньчжэне - она будет называться Shenzhen Intelligent Twins. Цель проекта - выстроить интегрированную систему глубокого обучения для координации деятельности города. В результате получится система "умный город", способная воспринимать, осознавать, эволюционировать, задавая золотой стандарт для цифрового Китая. Это подстегнет цифровое преобразование Шэньчжэня и выведет его на новый уровень.

Своим опытом применения и внедрения системы в нефтегазовой и промышленной отраслях поделились представители Китайского нефтяного университета и группы компаний China FAW Group.

Декан Колледжа искусственного интеллекта Китайского нефтяного университета доктор Сяо Личжи представил новейшее применение системы Intelligent Twins в нефтегазовой сфере.

Система Intelligent Twins в нефтегазовой отрасли изменит облик промышленной цепочки. С помощью этой системы станет возможным создание интеллектуальных месторождений нефти и газа на этапе геологоразведки, добычи и производства первичного продукта, организация интеллектуальной логистики и складского хранения на этапе строительства трубопроводов и транспортировки, а также деятельность интеллектуальных нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций на завершающем этапе промышленной цепочки", - рассказал Сяо Личжи.

Генеральный менеджер департамента цифровых технологий группы компаний China FAW Group Го Юнфэн заявил, что цифровое преобразование играет критически важную роль в выведении группы компаний на новый уровень. По словам Го, China FAW Group использует решение по вычислению знаний Huawei Cloud для трансформации взаимоотношений между людьми и знаниями, благодаря чему передача знаний людям становится проще и эффективнее. Вычисление знаний помогло FAW повысить квалификацию сотрудников до уровня экспертов в своей области, что привело к повышению производительности.

Президент бизнес-группы облачных вычислений и искусственного интеллекта Huawei Хоу Цзиньлунь высказал мнение, что до перехода на цифровые и интеллектуальные технологии отраслям предстоит преодолеть множество вызовов. Это и разрозненные оконечные устройства, различающиеся требования к подключению, и сосуществование старых и новых ИТ-приложений, и дефицит специалистов по искусственному интеллекту. Успешно справиться с этими вызовами получится, если сочетать промышленное применение с технологиями.

В отраслях происходит переход от облачных вычислений на более высокий уровень интеллектуальных технологий. ИИ-инновации больше не приурочены к единственному сценарию, и переход к концепции использования интеллектуальных технологий во всех сценариях - это необратимая тенденция", - заявил эксперт.

Хоу Цзиньлун пояснил, что Intelligent Twins - интегрированная система с взаимодействием в пяти технических сферах деятельности, которая объединяет облачный сервис, сеть, граничный узел и устройство. Она способна воспринимать, осознавать, действовать и эволюционировать. При этом она свободно интегрируется с любой ОС благодаря тому, что слой интеллектуального взаимодействия использует Intelligent EdgeFabric, операционную систему на граничном узле и в облаке.

Компания Huawei планирует совершенствовать систему Intelligent Twins. Вместе со своими партнерами она направит свои усилия на ускорение интеллектуальной модернизации правительств и предприятий, расширение отраслевого рынка, развитие секторов программного обеспечения и сервисов, а также сектора периферийных вычислений.

Более 600 проектов уже обеспечены системой Intelligent Twins в разных сферах: в правительстве и муниципальных службах, транспорте, промышленности, энергетике, финансах, здравоохранении и научных исследованиях.

ИИ-технологии внедрены в 11 основных бизнес-процессов Huawei и применяются в 200 сценариях, включая НИОКР, производство, продажи и поставки.

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