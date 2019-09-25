Huawei анонсировала выпуск самого быстрого в мире обучающего кластера искусственного интеллекта Atlas 900

Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - На ежегодной конференции HUAWEI CONNECT 2019, прошедшей в Шанхае с 18 по 20 сентября, компания представила ряд инициатив, приближающих повсеместную цифровизацию общества, а также передовые разработки компании в области компьютерных вычислений, облачных сервисов и систем хранения данных на базе искусственного интеллекта, передает Kazakhstan Today.

Huawei представила свою стратегию в сфере компьютерных вычислений и анонсировала выпуск Atlas 900 - самого быстрого в мире обучающего кластера искусственного интеллекта, проинформировали в компании.

Atlas-900 - это высокопроизводительная вычислительная ИИ-платформа, которая поможет адаптировать искусственный интеллект к применению в широком спектре научных исследований, а также для разработки инновационных бизнес-решений.

Кэнь Ху, заместитель председателя правления Huawei, отметил: "Будущее компьютерных вычислений - это огромный рынок, оцениваемый в сумму более двух триллионов долларов США. Мы по-прежнему будем инвестировать в это направление в рамках стратегии, нацеленной на реализацию четырех ключевых инициатив. Мы будем разрабатывать инновационную архитектуру, вкладывать средства в создание процессоров для различных вариантов применения, придерживаться четкого разграничения бизнеса и создавать открытую экосистему".

Используемые в отрасли методы компьютерных вычислений меняются: модели, основанные на правилах, уступают место статистическим моделям, лежащим в основе машинного обучения. По оценкам Huawei, в ближайшие пять лет рынок будет завоеван системами статистических вычислений, а свыше 80% всех мировых вычислительных ресурсов - задействованы искусственным интеллектом. Чтобы занять позиции на этом рынке, Huawei сосредоточится на четырех ключевых инициативах:

Разработка инновационной архитектуры. В прошлом году компания Huawei представила инновационную процессорную архитектуру Da Vinci, обеспечивающую стабильный и существенный резерв доступной вычислительной мощности. Huawei продолжит вкладывать средства в фундаментальные исследования.

Инвестиции в процессоры для различных вариантов применения. Huawei располагает полной линейкой процессоров: процессорами Kunpeng для вычислений общего характера, процессорами Ascend для ИИ, процессорами Kirin для смарт-устройств и процессорами Honghu для смарт-экранов.

Четкое разграничение бизнеса. Huawei не планирует напрямую продавать свои процессоры. Вместо этого компания будет предоставлять процессоры в формате облачных сервисов своим клиентам и в виде компонентов - партнерам, отдавая приоритет поддержке интегрированных решений.





Создание открытой экосистемы. В ближайшие пять лет Huawei вложит еще 1,5 млрд долларов США в свою программу для разработчиков. Компания стремится расширять программу по поддержке пяти миллионов разработчиков и дать возможность партнерам Huawei по всему миру разрабатывать интеллектуальные приложения и решения нового поколения.

В компании добавили, что кластер Atlas-900, в основу которого положены передовые технологии, разработанные Huawei за последнее десятилетие, объединил в себе мощь тысяч процессоров Ascend. На обучение ResNet-50, золотому стандарту измерения эффективности работы с ИИ, кластер Atlas-900 тратит всего 59,8 секунды. Это на 10 секунд быстрее предыдущего мирового рекорда.

Atlas-900 откроет новые возможности в широком спектре научных исследований и в сфере создания инновационных бизнес-решений - от астрономии, прогнозирования погоды и автономного вождения до разведки нефтяных месторождений.

Компания Huawei также запустила Atlas-900 в эксплуатацию на базе Huawei Cloud в качестве кластерного сервиса, сделав экстраординарную вычислительную мощность доступной для своих клиентов из различных отраслей. Huawei с большой скидкой предложила этот сервис университетам и научно-исследовательским организациям по всему миру.

Кроме этого, во время HUAWEI CONNECT 2019 компания провела саммит TECH4ALL. Данная инициатива призвана помочь еще 500 миллионам человек получить доступ к цифровым технологиям в течение следующих пяти лет.

Заместитель председателя правления компании Huawei Кэнь Ху выступил на саммите с докладом на тему "Как обеспечение доступа к цифровым технологиям поможет расширить возможности людей во всем мире". В своем докладе господин Ху подробно остановился на инициативе компании Huawei TECH4ALL и рассказал об успехах в ее реализации. Он также призвал людей и организации присоединяться к Huawei, чтобы вместе решать глобальные проблемы в области здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и других сфер.

Обеспечение доступа к цифровым технологиям для всех. Huawei никогда не прекращала двигаться в этом направлении. Компания запустила свою долгосрочную инициативу TECH4ALL, чтобы каждый человек и каждая компания могли преодолеть цифровую изоляцию, получили равный доступ к информации и коммуникационным технологиям.

Будучи инфраструктурной основой интеллектуального мира, ИКТ играют жизненно важную роль в стимулировании национального экономического роста, укреплении сферы социального обеспечения и благополучия людей. Они помогают достигать целей в области устойчивого развития, установленных ООН, и позволяют человечеству бороться с бедностью, неравенством, изменениями климата, ухудшением состояния окружающей среды, экономическими проблемами и проблемами в области здравоохранения. Главная цель - предоставить всем людям возможность жить в цифровом мире.

На сегодня Huawei обеспечивает бесперебойную связь примерно для трех миллиардов человек по всему миру и поддерживает стабильную работу более 1500 сетей в свыше 170 стран и регионов. Г-н Ху отметил, что в ближайшие пять лет компания предоставит доступ к цифровым технологиям еще 500 миллионам человек. Они смогут не только подключиться к сети, но и воспользоваться преимуществами таких технологий, как искусственный интеллект, облачные хранилища и смарт-устройства, а также соответствующими приложениями и навыками.

Саммит TECH4ALL привлек представителей множества организаций: международных организаций (например, ЮНЕСКО, WWF и WEF), неправительственных организаций (RFCx и DIVE Medical), а также государственных органов, предприятий и целых отраслей. Все они дополнили инициативу TECH4ALL ценными идеями.

Г-жа Энн Тереза, глава представительства ЮНЕСКО в Восточной Африке, сказала, что ИКТ и искусственный интеллект помогут их организации быстрее достичь "Целей устойчивого развития". Она объявила, что ЮНЕСКО объединит свои усилия с Huawei для реализации программы TECH4ALL DigiTruck, чтобы предоставить учителям и женщинам в отдаленных сельских регионах возможность обучения цифровым технологиям.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) анонсировал свою программу "Защита биоразнообразия с помощью технологий", в которой искусственный интеллект будет использоваться для мониторинга, исследования и сохранения находящихся под угрозой исчезновения животных. Это позволит организации эффективнее защищать биоразнообразие и природную экосистему.

Представители RFCx и DIVE Medical заявили о своих планах перенять и распространить передовые практики по защите тропических лесов и выявлению нарушений зрения у детей с помощью искусственного интеллекта. Благодаря этому все больше людей и регионов смогут воспользоваться преимуществами цифровых технологий.

TECH4ALL стремится открыть двери в удивительный цифровой мир для большего количества людей, домохозяйств и организаций. Мы хотим защитить уязвимые группы населения и сделать обычных людей экстраординарными. В этом заключается уникальная ценность технологии", - отмечает г-н Ху.

На саммите Кэнь Ху также призвал всех участников сплотиться, заявив: "Для повышения доступности цифровых технологий бизнес, правительства и общество должны объединить свои усилия. Пока мы сделали только первый маленький шаг. Мы приглашаем людей и организации поддержать нашу инициативу".

Также в ходе HUAWEI CONNECT 2019 компания представила свою стратегию развития интеллектуальных устройств следующего поколения и новых продуктов на базе искусственного интеллекта для корпоративного рынка.

Во время второго дня конференции компания официально объявила о запуске 43 облачных сервисов на базе процессоров Ascend. С их помощью компания Huawei стремится предоставить экстраординарные вычислительные возможности для всеобщего доступа к технологиям облачных вычислений и интеллектуальных решений.

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