Huawei и Beeline проводят в Astana Hub международный NB-IoT-форум

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Компания Huawei совместно с оператором связи Beeline проводят NB-IoT Forum с участием порядка 100 партнеров, ведущих технических специалистов и экспертов по беспроводной узкополосной сети из Казахстана и ближнего зарубежья, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе компании Huawei, Интернет вещей (IoT) является важной частью цифровой трансформации мировой экономики. NB-IoT, использующий потенциал современных сотовых сетей, выступает одним из способов повышения инновационной технологии производительности IoT. Это беспроводная узкополосная разновидность глобальных сетей с низким энергопотреблением. Стандарт NB-IoT открывает компаниям, предоставляющим телекоммуникационные услуги, широкий спектр новых возможностей. В частности, существенно увеличивает доходность операторов от одного абонента.

Технология NB-IoT на сегодняшний день занимает низкоскоростную нишу в классе решений, где приоритетное значение имеет бесперебойная передача данных и низкое энергопотребление. Это мощная система на основе совместных инвестиций и тесного сотрудничества поставщиков ИКТ-решений, предприятий, исследовательских институтов и государства. Huawei совместно с партнерами разрабатывает решения IoT для развития экосистемы отрасли и внедрения инноваций, пояснили в пресс-службе компании.

NB-IoT выступает драйвером для развития "умных" технологий, Интернета вещей и других актуальных направлений для Казахстана. Основные преимущества NB-IoT - это высокий уровень безопасности и защищённости передаваемых данных от возникающих помех. К одной базовой станции NB-IoT можно подключить до 100 тысяч IoT устройств, что в десятки раз превышает возможности существующих стандартов мобильной связи. Мы видим большой потенциал развития технологии в Казахстане и готовы делиться международным опытом на пути к осуществлению задач государственной программы "Цифровой Казахстан", - отметил в приветственной речи заместитель генерального директора ТОО "Huawei Technologies Kazakhstan" Цюй Фей.

В компании также отметили, что целый спектр продуктов Huawei формирует надежную среду передачи, хранения и обработки данных IoT различными аналитическими системами. Huawei делает акцент не только на отдельных технологиях, но и на укомплектованных "под ключ" отраслевых решениях, которые учитывают специфические особенности различных отраслей экономики и бизнеса. Среди них можно выделить такие решения, как Smart City, тесно связанное с развитием сети нового поколения 5G, "Безопасный город", "Умные электросети", решения для транспортного и нефтегазового сектора, а также для сельского хозяйства. Есть решения и для телеком-провайдеров, которые могут интегрироваться с указанными выше направлениями.

Спикер форума Дмитрий Полпуденко, региональный эксперт по беспроводным решениям компании Huawei, рассказал о нескольких реализованных проектах, где продемонстрирована экономическая эффективность внедряемой технологии. В качестве примера можно привести технологию по контролю водоснабжения в Китае, где посредством внедрения 2 млн датчиков Smart Water от Huawei на базе NB-IoT удалось снизить уровень утечки на в 22% на момент запуска проекта (от общего объема пресной воды) до 10%, что равно 2 млн тонн в год.

NB-IoT открывает новые возможности для бизнеса. Путь к цифровой трансформации в настоящее время является непрерывным процессом, позволяющим правительствам, операторам связи и бизнесу получать ключевые преимущества: соответствие высочайшему уровню стандартов безопасности, рентабельную эксплуатацию и повышение качества обслуживания клиентов с одновременным снижением затрат на предоставляемые решения", - отметил в своей речи эксперт.

По информации пресс-службы, в ходе работы форума все участники могут ознакомиться с деятельностью инновационного демоцентра и лаборатории Huawei Joint Innovation Center, расположенного на территории Astana Hub, который предназначен для организации совместной работы инженеров компании и ее партнеров, заказчиков и разработчиков с целью создания, локализации, разработки и тестирования новых технологических решений.

В минувшем году, открывая Huawei Joint Innovation Center, компания поделилась планами по поддержке и стимулированию развития стартап культуры и высокотехнологичных проектов Казахстана. Основной целью демоцентра является создание технологичной экосистемы, в рамках которой отечественные стартапы имеют возможность использовать инженерные ресурсы Huawei, а также разрабатывать и тестировать свои решения, отрабатывая теоретические знания на практике, повышать компетенции посещая проводимые экспертами компании тренинги, воркшопы и семинары.

Одним из важных направлений работы демо-центра является развитие Интернета вещей. Huawei совместно с Astana Hub разработали механизм по работе со стартапами, связанными с данной технологией. На необходимый промежуток времени компания выделит ресурсы тестовой облачной IoT-платформы, которая находится в штаб-квартире Huawei в Шеньчжене, а также предоставит техническую поддержку по мере необходимости. Со стороны Beeline будут выделяться Sim-карты с поддержкой NB-IoT, а также необходимая связь. По итогам проведения тестов и прохождения сертификации стартапы могут войти в список мировых партнеров компании Huawei, заключили в компании.

Huawei - ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.

В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства