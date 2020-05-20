Шэньчжэнь. 19 мая. Kazakhstan Today - Компания Huawei в ходе проведения Huawei Analyst Summit 2020 в штаб-квартире компании в Шэньчжэне выступила с заявлением относительно поправок Минторговли США, направленных против компании, передает корреспондент агентства.

Huawei категорически возражает против поправок министерства торговли США, внесенных в правило Foreign Direct Product Rule и направленных непосредственно на Huawei. 16 мая 2019 года правительство США без объяснения причин внесло Huawei в Entity List (Список запрещенных организаций). С тех пор, несмотря на недоступность для нас ряда ключевых промышленных и технологических компонентов, мы прилежно соблюдали все нормы и правила, установленные правительством США. Вместе с этим мы выполняли свои договорные обязательства перед заказчиками и поставщиками. Мы выжили и настойчиво шли вперед, несмотря ни на что", - указывается в заявлении компании.

Вместе с тем отмечается, что с целью дальнейшего подавления Huawei, "правительство США решилось на дальнейшие шаги, проигнорировав опасения многих компаний и отраслевых ассоциаций".

Это решение было неправомерным и пагубным. Оно угрожает подорвать деятельность отрасли в мировом масштабе. Новое правило повлияет на возможность расширения, обслуживания и поддержки непрерывной работы сетей стоимостью в сотни миллиардов долларов, которые мы развернули более чем в 170 странах. Оно также затронет услуги связи, предоставляемые более чем трем миллиардам человек, которые пользуются продуктами и услугами Huawei по всему миру. В стремлении атаковать ведущую иностранную компанию, правительство США осознано пренебрегает интересами клиентов и потребителей Huawei. Это противоречит его утверждению о том, что данное решение продиктовано соображениями сетевой безопасности", - подчеркнули в компании.

При этом отмечается, что подобное решение правительства США влияет не только на Huawei. Оно окажет серьезное воздействие на множество мировых отраслей.

США используют собственные технологические возможности с целью уничтожения компаний за пределами своей страны. Это лишь подорвет доверие международных компаний к технологическим и продуктовым цепочкам США. В конечном итоге ущерб будет нанесен интересам США. Huawei проводит всестороннюю проверку нового правила. Мы полагаем, что наш бизнес будет неизбежно затронут. Мы сделаем все возможное, чтобы найти решение. Мы надеемся, что наши клиенты и поставщики будут по-прежнему поддерживать нас и сведут к минимуму влияние этого дискриминирующего правила", - заключается в заявлении.

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