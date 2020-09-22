Huawei Kazakhstan объединяет партнеров в условиях новой экономической реальности

Алматы. 21 сентября. Kazakhstan Today - Компания Huawei провела онлайн-конференцию для партнеров Huawei Kazakhstan Partner Conference "Win Together", в ходе которой поделилась ключевыми аспектами сотрудничества, стратегией и программой стимулирования партнеров, передает Kazakhstan Today.

Генеральный директор Huawei в Казахстане Чжан Цинго, открывая мероприятие, отметил важную роль науки и технологий во время пандемии, а также приверженность Huawei сотрудничеству и сохранению бизнеса партнеров.

Построение партнерской экосистемы - это основа корпоративного бизнеса Huawei. Мы надеемся, что Huawei и партнеры смогут расти вместе и побеждать благодаря общей политике и опыту", - сказал он.

В свою очередь, директор отдела по работе с партнерами, SMB и финансового сектора Хао Вэй представил краткий итоговый отчет по итогам Партнерской деятельности Huawei в 2019 году. Согласно основным показателям деятельности Huawei Enterprise в Казахстане за 2016 год, выручка от продаж в рамках партнерской деятельности была менее $4 млн. В 2019 году выручка от продаж в рамках партнёрской деятельности выросла более чем в 7 раз по сравнению с 2016 годом.

Корпоративный бизнес Huawei без сотрудничества с партнерами не может быть успешным. В 2019 году у Huawei уже 75 активных партнеров, показатель роста составляет 25%. Предпродажные/ послепродажные сертификаты получили более 100 человек от партнеров. Более 30 партнеров получили статус сертифицированного сервисного партнера - CSP. Общее количество заказов увеличилось на 30%. Показатели трех партнеров составили более $1 млн каждый. Кроме того, еще 18 партнеров достигли более $100 тыс. каждый в 2019 году", - отметил Хао Вэй.

Как уточнили в компании, партнерская экосистема Huawei состоит из 4 основных стратегий. Во-первых, решение Huawei будет интегрировано партнером, а Huawei будет отвечать за предоставление платформы инфраструктуры ИКТ. Во-вторых, больше прибыли партнерам. В-третьих, партнерская политика Huawei будет более справедливой, прозрачной и простой. Все сотрудничество должно основываться на доверии. Цель Huawei EBG в Казахстане на 2021 год - получить 6 партнёров с показателем более $1 млн и 15 партнёров с показателем более $300 тыс.

Результатами, прогнозами и тенденциями, которые наблюдаются на казахстанском рынке информационно-коммуникационных технологий в 2020 году, поделился вице-президент компании IDC Андрей Беклемишев. По его словам, основные факторы, которые очень сильно влияют на казахстанский ИКТ рынок, - это цены на нефть и курс тенге к доллару США.

Если говорить о тенденциях и трендах на казахстанском рынке, в первую очередь, это реструктуризация, которая происходит благодаря так называемой "новой экономической реальности": кризис, социальное дистанцирование, работа на удалёнке. Впереди нас ждет рецессия: экономика уйдет в минус, рынок уйдет в минус, будет отрицательно. Но дальше возврат к росту и выход на так называемую новую реальность. В 2021 году мы ожидаем восстановление ситуации, правда, не по всем сегментам. Наши аналитики, которые анализируют рынок смартфонов, говорят, что смартфоны будут драйверами этого восстановления", - отметил Андрей Беклемишев.

Также спикер пояснил, что будет востребовано и быстро расти все, что связано с решениями по безопасному городу и цифровизацией в области здравоохранения. Увеличится нагрузка на data-центры, будет расти передача данных, широкополосный доступ и базовые технологии, которые за всем этим стоят - сети, облака, искусственный интеллект, сетевая безопасность, информационная безопасность и кибербезопасность.

Технологии, которые основаны на облачных вычислениях, на мобильных технологиях, на больших данных и социальных сетях - это то, что растет и продолжает двигать рынок. Например, возросшая потребность в data-центрах продолжает двигать рынок. Но самое главное, это так называемые "ускорители инноваций" - то, что движет рынком и растет двузначными цифрами. Это Интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, дополненная реальность и так далее. И это будет двигать рынком в будущем", - добавил Андрей Беклемишев.

Очень важно обратить внимание, что сейчас они сосредоточены на оптимизации расходов. Но послезавтра, после выхода на устойчивость бизнеса, им нужно будет делать целевые инвестиции и выходить к так называемому "предприятию будущего", это предприятие, которое будет работать в новой реальности. Сейчас стоит задача - помочь вашим клиентам сгладить эту кривую, чтобы как можно быстрее перейти от оптимизации расходов к инвестициям и росту", - заключил спикер.

Несмотря на трудное время, Huawei уделяет большое внимание развитию партнерской экосистемы, благодаря которой компания совместно с партнёрами помогает успешно решать задачи клиентов, создавать новые решения.

Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи. Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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