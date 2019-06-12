Huawei может заменить Android на российскую ОС "Аврора"

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Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России, пишет The Bell со ссылкой на источники, передает Kazakhstan Today.

Российские власти и представители китайской компании обсудили установку на различные типы устройств Huawei операционной системы "Аврора", созданной на базе финской Sailfish. Разработчиком российской мобильной ОС "Аврора" владеют "Ростелеком" и российский бизнесмен Григорий Березкин, информирует Lenta.ru .

Стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России. Информацию издания в "Ростелекоме" не подтвердили, но выразили готовность работать со всеми разработчиками мобильных решений. В Huawei информацию комментировать отказались.

Китайская компания на фоне эскалации торговых отношений Китая и США попала в черный список американского Минторга. После этого с Huawei отказалась сотрудничать Google, из-за чего компания лишилась поддержки операционной системы Android - именно на ней смартфоны Huawei работают вне Китая. Это означает, что после следующего обновления Android владельцы китайских смартфонов потеряют доступ к приложениям Google, среди которых электронная почта, браузер Chrome, YouTube, магазин приложений Play Market.

В то же время в Huawei утверждают, что попадание компании в черный список и отказ Google от сотрудничества не могут повлиять на работу уже выпущенных устройств компании. Они, по данным Huawei, сохранят доступ к Play Store и сервисам Google. Таким образом, смартфоны можно будет обновить.

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