Huawei предложила новые возможности цифровой трансформации в период пандемии COVID-19

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Компания Huawei предлагает партнерам новые возможности цифровой трансформации в период пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе компании, глобальная вспышка COVID-19 ускорила переход цифровизации индустрии в новую фазу взрывного развития, что свидетельствует о высокой устойчивости рынка и его огромного потенциала для роста.

Ранее, в условиях введения ЧП и карантина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на важность цифрового преобразования, отметив необходимость пересмотра государственной программы "Цифровой Казахстан" согласно образовавшимся потребностям общества для эффективной работы всех отраслей. Следующий 2021 год должен пройти под знаком эффективной цифровизации государства по поручению президента Республики Казахстан.

Одними из наиболее приоритетных отраслей для цифровой модернизации в новых условиях стали образование, здравоохранение, финансовый и научный секторы, а также государственное обслуживание.

Как заявили в Huawei, компания готова продолжить тесное сотрудничество с правительством и ключевыми партнерами для достижения поставленных президентом целей. В условиях чрезвычайного положения и карантина компания ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" в партнерстве с операторами связи РК продолжала ежедневную работу в режиме 24/7 по обеспечению безопасного и стабильного функционирования телекоммуникационных сетей в условиях быстрого роста интернет-трафика, предоставляла бесплатно в пилотном режиме функционал и платформы для увеличения скорости передачи данных в существующих сетях LTE, и проводила обучающие и специальные онлайн-тренинги для своих партнеров в условиях карантина. Сегодня Huawei вместе с ведущими операторами отрабатывает возможность реализации в Республике Казахстан актуальных решений в условиях пандемии на базе облачных вычислений и искусственного интеллекта для телемедицины и дистанционного обучения.

В планах компании - принимать активное участие в реализации национальных проектов в рамках программы "Цифровой Казахстан", развитии инфраструктуры в масштабах всей страны, имплементации концепта "Умных городов", запуске инициатив по искусственному интеллекту, большим данным и, конечно же, развертыванию сетей 5G в Казахстане.

Huawei, осознавая важность цифрового прогресса для развития любой страны, поддерживает инициативу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в проведении масштабной цифровизации ключевых отраслей. Мы готовы делиться опытом успешных международных проектов, основанных на передовых разработках и технологиях искусственного интеллекта, облачных сервисов, интернета вещей и 5G для достижения поставленных перед государством целей", - отметил генеральный директор ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" Чжан Цинго.

В этом процессе инфраструктура является основой для постановки всех процедур и внедрения различных решений. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг, чтобы все ключевые решения и международная экспертиза были всегда доступны для партнеров в стране.

В целом Huawei уверена в решении новых сложных задач. Во-первых, разработка и унифицированное применение новых технологий ИКТ, таких как 5G, искусственный интеллект (ИИ) и облачные вычисления, значительно ускорили цифровую трансформацию в вертикальных отраслях. Во-вторых, из-за пандемии правительства и предприятия во всем мире теперь поняли, что цифровая трансформация необходима. Следовательно, сила и потенциал цифрового мира очевидны, подчеркнули в компании.

Отмечается, что Huawei обслуживает более 50 000 корпоративных клиентов по всему миру. Кроме того, 228 компаний из Fortune Global 500 и 58 компаний из Fortune Global 100 выбрали Huawei для оказания им помощи в цифровом преобразовании. В одном только Шэньчжэне Huawei помогла более 1800 предприятиям осуществить цифровую трансформацию в сфере финансов, транспорта, производства, электроэнергетики, образования и здравоохранения.

К примеру, в Китае HUAWEI CLOUD в сотрудничестве с Хуачжунским университетом науки и технологий и компанией Lanwon Technology разработал и запустил сервис количественного анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта для COVID-19.

HUAWEI CLOUD использует технологии компьютерного зрения и анализа медицинских изображений для сегментирования множественных симптомов понижения прозрачности легочных тканей, а также для проведения количественных оценок с помощью КТ легких пациента. Он объединяет клиническую информацию и лабораторные результаты, чтобы помочь врачам более точно различать раннюю, позднюю и тяжелую стадии COVID-19, способствуя быстрой диагностике и профилактике/контролю. Используя такие передовые технологии искусственного интеллекта HUAWEI CLOUD, как компьютерное зрение и анализ медицинских изображений, сервис позволил автоматически, быстро и правильно выводить результаты количественного анализа КТ для рентгенологов и врачей клиники. В пик пандемии в Китае это устранило нехватку докторов, которые могли точно диагностировать COVID-19, что смягчило давление карантина и уменьшило тяжелую рабочую нагрузку врачей", - рассказали в Huawei.

Сервис также использует мощные вычислительные возможности микросхем ИИ серии Huawei Ascend для получения результата квантования одного случая в считанные секунды. Комбинация "Осмотр врача + ИИ" выдает результаты в десятки раз быстрее, чем количественная оценка изображений вручную, что значительно повысило эффективность диагностики.

В свою очередь, департамент образования провинции Гуандун в КНР запустил платформу дистанционного обучения. Созданное на платформе Talkweb, поддерживаемое облачными сервисами HUAWEI CLOUD решение, соответствующее общей стратегии цифровой трансформации Министерства образования Китая, стало доступным по всей стране. Платформа обеспечивает онлайн-преподавание и обучение, предоставляет услуги для 25 000 школ и 17 млн учителей и учеников по всей провинции. Преподаватели и студенты используют интерактивную платформу учебного центра для взаимодействия в режиме реального времени с помощью текстовых и аудио-, видеосообщений, чтобы задавать вопросы и отвечать на них в режиме онлайн. Уроки в прямом эфире автоматически записываются и доступны для просмотра студентами после занятий. Студент может виртуально поднять руку, чтобы ответить на вопрос в области комментариев или чтобы взаимодействовать с преподавателем в режиме онлайн. Эти функции имеют большое значение для воссоздания сценариев обучения, наблюдаемых в привычных классах. Платформа обеспечивает пять режимов обучения в классе в зависимости от потребностей. После окончания урока в режиме реального времени система автоматически выполняет полный спектр анализа данных по таким измерениям, как количество онлайн-зрителей, количество взаимодействий и продолжительность присутствия онлайн, чтобы обеспечить поддержку данных для последующих прямых трансляций.

Talkweb совместно с Huawei оперативно установила платформу онлайн-офиса HUAWEI CLOUD WeLink для Академии образования провинции Гуандун. Платформа поддерживает работу с онлайн-офисом, удаленными конференциями, преподаванием, исследованиями и образовательной поддержкой.

В Huawei подчеркнули, что цифровизация может стимулировать инновации как в моделях государственного управления, так и в бизнес-моделях вертикальных отраслей, а также повысить эффективность производства и обслуживания.

О компании: Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Имея интегрированные решения в четырех ключевых областях - телекоммуникационные сети, ИТ, интеллектуальные устройства и облачные сервисы, компания стремится донести цифровую среду до каждого человека, дома и организации в полностью связанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei конкурентоспособен и безопасен. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме, компания создает долговременную ценность для клиентов, стремится расширить возможности людей, обогатить семейную жизнь и стимулировать инновации в организациях всех форм и размеров. В Huawei инновации направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Значительные средства вкладываются в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании более 194 000 сотрудников на начало 2020 года, Huawei работает в более чем 170 странах и регионах. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам.

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